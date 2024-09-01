法界人士：疲勞偵訊 筆錄無證據能力

台北地檢署偵辦京華城容積率弊案，前天指揮廉政署搜索約談民眾黨主席柯文哲到案，柯文哲昨凌晨移送北檢複訊後，表示自己是主動到案、質疑檢方疲勞訊問，欲離開偵查庭時遭檢方當庭逮捕。法界人士指出，夜間偵訊不等於疲勞訊問，應依個案情節綜合考量，過往法院有不少判決可參。

柯文哲稱遭到檢廉疲勞訊問。刑事訴訟法規定，訊問被告不得用強暴、脅迫、利誘、詐欺、疲勞訊問或其他不正之方法。法界人士表示，若有上述情形，足以影響供述者意思自由決定，即便作成筆錄，將來在法庭上也無證據能力。

柯文哲前天中午左右抵達廉政署，一直訊問到深夜移送台北地檢署，廉政署官員表示，期間有數次讓柯文哲休息、用餐，也曾多次詢問他是否需要休息，但柯都表示不需要；柯文哲昨天凌晨進入台北地檢署時，在眾多媒體包圍下，也仍顯得精神奕奕。直到檢察官偵訊不到一個小時，柯文哲就質疑疲勞訊問，有意走人，導致檢方為防串證、採取當庭逮捕的強制手段。

柯文哲對於檢方當庭逮捕聲請提審，有法界人士解讀，柯或許在辯護策略上另有考量，例如藉此「拖延程序」，爭取時間與律師討論。但仍有「副作用」，因為不是只有辯方拖延，檢方也得到了憲法規定的廿四小時以外「更長的時間」。

法界人士指出，提審簡單來說就是「我要聲請見法官」，目的在防止法院以外的機關非法拘禁人民，保障人民的身體自由，任何人只要認為拘提或逮捕過程不合法，都可聲請提審，過去曾有義大前教授楊智惠被控營業秘密案，因調查局拘提未告知權利，向法院聲請提審獲釋。