觀察站／司法大軍壓境 柯文哲政治生命裝葉克膜

民眾黨主席柯文哲近期身陷政治獻金假帳與京華城案風暴，且暴風圈不斷擴大，台北地檢署、調查局與廉政署三大司法機關，這兩周來幾乎傾盡全力要把偵辦柯文哲的版圖拼湊完成，在難敵司法大軍兵臨城下，昨天遭檢方聲押禁見，這位能撼動藍綠的第三勢力領袖，如今政治生命也宛如被裝上了葉克膜，命垂一線。

柯文哲去年競選總統時，高喊「清廉、勤政、愛鄉土」，引來選民追隨，甚至拿下八席立委，成為左右藍綠兩黨的關鍵少數，沒想到好景不常，柯文哲近期不僅遭政治獻金假帳與京華城案兩路夾殺，司法機關更是出動檢調廉三把利劍，以柯文哲為圓心展開地毯式偵查。

其中台北地檢署罕見出動兩組檢肅黑金專組「伺候」柯文哲，檢察官林俊言、郭建鈺負責偵辦京華城案，唐仲慶負責政治獻金假帳案，若有搜索約談執行，兩組檢察官共有十四人待命，隨即可以支援出擊，內部還有主任檢察官高一書（現為襄閱）、江貞諭坐鎮指揮，即便威京集團主席沈慶京委任前特偵組檢察官擔任辯護人，也一樣被法院裁定羈押。

調查局部分則是由北機站負責清查木可公關假帳案，由綽號「毒品戰神」的站主任劉至剛負責督導釐清金流，北機站發動搜索後，發現木可公關曾匯出一筆四百多萬元專款給柯文哲私人戶頭，名義是「肖像使用權」。

至於廉政署則由北調組負責偵查京華城容積率案，北調組長是主任檢察官鄧媛，偵查重點鎖定柯文哲於台北市長任內任內，准予京華城容積率從百分之五六○變成百分之八四○的「膨脹」過程，專案小組日以繼夜清查資金，詢問數十名北市府官員與都委後，終於發現國民黨市議員應曉薇收受沈慶京四七四○萬賄賂，找柯文哲關說放寬容積率的破口，日前兵分四十八路展開大規模搜索。

應曉薇與沈慶京收押後，廉政署乘勝追擊，前天由副署長林漢強帶隊搜索柯文哲住家，柯文哲在廉政署偵訊還算配合，但移送北檢後，從拒絕夜間偵訊到提審，在在顯示他有備而來，不過檢方也不是省油的燈，早已將辦案箭頭指向紅心，柯檢大鬥法，意外成為司法與政治的「算計」大戲。