白質疑檢廉 搜索黨部非柯辦區域

檢廉偵辦京華城案，昨天凌晨因民眾黨主席柯文哲拒絕夜間訊問並想離開，當庭被逮捕，柯的律師旋即向法院提審，台北地院裁定，駁回柯文哲提審聲請。民眾黨質疑，與既往前例標準迥異，支持柯文哲依法救濟權利。檢廉前天搜索民眾黨中央黨部，稱只搜索柯文哲辦公室範圍，民眾黨昨天公布監視器畫面，質疑為何在搜索票範圍未許可的非柯文哲辦公區域，翻櫃查找資料。

柯文哲前天上午七時起配合檢廉搜索，接近中午步出住處，搭車前往廉政署配合調查，直到昨天凌晨前往台北地檢署複訊，柯文哲拒絕接受檢方長時間疲勞訊問，傳出表達有意回家休息，檢察官當庭諭知逮捕。

柯文哲律師隨即向法院提審，台北地院昨天中午駁回柯文哲提審聲請。

民眾黨中央緊急應變小組表示，尊重台北地院裁定，但質疑與既往前例標準迥異，檢察官於逮捕前並未就京華城案實體事項訊問被告，其逮捕與刑事訴訟法第二二八條第四項要件不合，本應准許提審聲請。

檢廉搜民眾黨總部。圖／取自民眾黨提供影片

針對檢方稱前天搜索民眾黨中央僅限於柯文哲辦公室，民眾黨昨天公布監視器畫面打臉，並提出三點質疑，第一，部分檢廉人員，趁黨部人員確認相關事宜時，暗自查找比對黨部同仁座位表，欲針對非柯文哲辦公室區域摸索。

第二，未告知且經黨部在場相關人許可的情況下，檢廉人員私自在搜索票範圍未許可的中央黨部非柯文哲辦公區域翻櫃查找。

第三，查找過程中，恣意翻閱與本案無關的文件、翻動同仁私人物品等，且皆未有全程錄影紀錄，明顯違反搜索作業規定。

民眾黨立委黃國昌指出，檢廉前天前往民眾黨中央黨部搜索前，秘書長周榆修清楚告知，中央黨部沒有柯文哲的辦公室，但檢廉仍執意在辦公空間摸索式搜索，意圖所謂何事，有什麼必要性合理性搜索中央黨部？為什麼搜索不在搜索票的範圍，請北檢不要公然說謊，清楚說明究竟搜索目的。

周榆修說，到底所謂柯文哲個人辦公室範圍，北檢跟廉政署認定的標準是什麼，難道柯文哲腳踩踏過的地方，或是柯文哲眼神看過的地方都是搜索範圍，請北檢說明。

北檢：無非法搜索

記者李隆揆／台北報導

民眾黨質疑檢方前天搜索黨部逾越偵查必要性等三大疑點，更指北檢前天稱「僅限柯辦公室」是公然說謊，要求檢方說明，台北地檢署昨發布聲明指出，依據法院核發的搜索票，執行人員本來就應確認黨部內是否有柯文哲的辦公室及使用櫥櫃，而非聽民眾黨秘書長周榆修單方面說法就不作核實確認，強調搜索行動合乎比例原則，絕無非法搜索。

檢方表示，依據法院合法的搜索票，是搜索柯文哲在民眾黨部的辦公室及使用的櫥櫃。雖然周榆修秘書長當時現場口頭向執行人員說明，柯在黨部沒有專屬辦公室，但仍會於該處開會與辦公，執行搜索人員進入黨部核實，有其必要性。

北檢指出，執行人員為依搜索票指示核實確認案情，遂以合比例方式，檢視辦公室位置區、員工座位圖及相關櫥櫃，以確認有無柯實際使用的座位及櫥櫃；北檢強調，搜索人員並未執行其他員工私人物品及辦公座位，並依規定錄影，絕無該政黨記者會所稱違法搜索情事。

北檢在新聞稿中指出，搜索過程中，均有律師陪同周榆修秘書長全程在場見證程序，且現場也不曾提出任何異議，足證本案搜索程序並無瑕疵。

北檢強調，此案執行搜索過程，均遵守正當法律程序，依法向法院聲請搜索票獲准後執行，並嚴守「偵查不公開作業辦法」相關規定，絕無踰越偵查必要範圍情事。