柯文哲涉賄、圖利遭聲押 柯批車輪戰疲勞訊問

民眾黨主席柯文哲因政治獻金案、京華城容積率案，歷經與檢方一番鬥法，從配合到案到被當庭逮捕、聲請提審遭駁回，疑因家人帳戶被查出有不當對價的可疑資金，昨晚被台北地檢署以涉嫌違背職務收賄、圖利罪嫌重大，屬於重罪、且有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

彭振聲同罪名遭聲押

台北市前副市長彭振聲也被依同樣罪名與理由聲押禁見，創下司法史上台北市卸任正副市長共同遭聲押案例。

民眾黨發表聲明說，檢方空泛指稱柯文哲收受賄賂，毫無相關依據，柯文哲遭搜索至今，配合調查竟遭構陷羅織罪名，民眾黨全力支持柯文哲捍衛自身清白的法律行動。

依據貪汙治罪條例，違背職務收賄罪最重可處無期徒刑，圖利罪也是刑期五年以上的重罪。柯文哲前天被約談時，原被列為圖利罪被告，檢方昨天改依違背職務收賄與圖利兩罪，顯示對於柯文哲的相關金流有所突破，若法院裁准羈押，恐面臨從政以來最大危機，甚至重創民眾黨標榜的清廉形象。

柯七百萬元不明金流

據了解，專案小組發現柯有七百萬元不明金流，柯妻陳佩琪也曾分多次藉ＡＴＭ提款機存款，金額上百萬元，陳佩琪應訊時，稱現金款項是柯交給她，但柯應訊卻稱不知道，夫妻雙方說法兜不攏，加上金流進出時間與京華城決策時間接近，成檢方聲押關鍵。

台北地檢署前天指揮廉政署搜索柯文哲住家及民眾黨部，並約談柯文哲到案，柯文哲前天中午左右抵達廉政署，昨天凌晨零時四十分從廉政署移送北檢，當時還面露笑容，檢察官唐仲慶凌晨一點半後開庭，針對木可公司申報政治獻金不實部分訊問，凌晨二時左右，柯文哲被問及金流時，旋即表示身體疲累，表達要離開偵查庭。

檢廉偵辦京華城案，昨天北檢外聚集上百「小草」力挺台北市前市長柯文哲，並抗議檢方長時間偵訊。記者黃義書／攝影

拒夜間偵訊當庭逮捕

檢察官曉諭休息三小時，但遭柯文哲拒絕，檢察官再問能否改訊問京華城案？柯文哲又反嗆檢察官，偵查從上午七點至半夜兩點，不僅有違人權，且是疲勞訊問，拒絕夜間偵訊，同時第二次表達要離開。

柯文哲還當庭指出，搜索在野黨主席是司法首例，並指檢方意圖用車輪戰疲勞訊問，他無法認同這樣的制度。檢方反駁，偵訊前已告知柯文哲涉及貪汙罪，柯文哲是否實質掌握木可公司，若沒偵訊難以釐清非貪汙案一環，但柯文哲故意將木可、京華城兩案分開，說詞不可採。

相關事證在廉政署已提示給柯文哲看，檢察官認為若讓柯離去，恐有串證可能，當庭諭知逮捕（未上銬），律師鄭深元認為，檢察官懷疑串證僅是臆測，質疑逮捕不合法，向法院聲請提審。

柯文哲雙手一度上銬

法院認為檢方當庭逮捕於法有據，駁回柯文哲的聲請，柯文哲重回北檢，柯從台北地檢署拘留室被帶入偵查庭短短路程中，柯文哲突然雙手被上銬。北檢表示，是法警依當時戒護需求，判斷有使用戒具之必要，進入偵查庭後即解除。但此一舉動未來恐再遭質疑必要性。