柯文哲遭聲押禁見！北檢外小草「不減反增」 情緒高漲頻喊口號

檢廉偵辦京華城案，昨天以被告身分約談前台北市長柯文哲等人，檢察官今天下午再開偵查庭，向法院聲押禁見柯文哲。聲援柯文哲的支持者在晚間人數漸增，現場氣氛一度鼓譟。

檢廉偵辦京華城案，前台北市長柯文哲拒絕夜間偵訊並欲離開，被檢察官當庭逮捕，柯文哲聲請提審遭駁回，並解返台北地檢署。北檢檢察官今天下午3時10分再度開庭訊問柯文哲。並向法院聲押禁見柯文哲。

至於北檢外，聲援柯文哲的支持者持續聚集，晚間人數逐漸增加，多數支持者都在北檢外的管制區域席地而坐，且手持「程序要正義、司法要公平」等字板。

警方也擴大管制區域，包含北檢外的博愛路已改為單向通行，支持柯文哲的民眾除多數聚集在管制區之外，對向人行道也有許多民眾或坐或站表達聲援。

現場主持人在晚間7時許，拿出柯文哲已被羈押35小時的字板後，引發支持者一陣鼓譟，直喊「太離譜」、「立刻放人」、「沒證據還抓人」等，有支持者喊出「人民不服、綠色恐怖」、「柯P加油」等口號，其他支持者立即跟著一起喊口號，情緒持續高漲。