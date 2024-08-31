涉京華城弊案…柯文哲遭當庭逮捕、提審被駁 網路聲量逾37萬

台灣民眾黨黨主席柯文哲近日捲入京華城案、木可政治獻金案，昨（30）日台北地檢署與廉政署兵分多路到柯的個人住處、黨部辦公室等處搜索，並將柯文哲帶往廉政署說明，於今日凌晨才移送北檢複訊。柯文哲抵達北檢不久，因拒絕夜間偵訊想離開偵查庭，遭檢方當庭逮捕，律師認為程序有瑕疵聲請提審。民眾黨於今（31）日10時30分召開記者會，批評檢方逮捕柯文哲做法，公布昨日黨部監視器畫面，指控檢調人員疑似違法搜索；台北地院中午裁定聲請駁回，柯文哲將解返北檢繼續接受訊問，北檢也回應民眾黨指控一事。

柯文哲拒夜間偵訊欲自行離開？北檢認有勾串之虞「當庭逮捕」

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/08/30～2024/08/31 13:00）統計調查，37個小時關於「柯文哲」的網路聲量已達37萬6,667筆，探索概念出現「檢廉偵辦京華城案、柯文哲拒絕夜間偵訊、當庭逮捕、我非常坦蕩」等字詞。

檢廉昨日上午7時進到柯文哲住處搜索，11時50分他跟著辦案人員步出家門，以被告身分前往廉政署說明，離去之前柯文哲向在場媒體透露，「當然我非常坦蕩，我知道我沒問題」，廉政署持續訊問到今日凌晨0時40分，才將柯文哲移送北檢複訊。

柯文哲抵達北檢複訊不久，即表示拒絕夜間偵訊，不願繼續接受訊問想要自行離開偵查庭，對此檢方告知柯文哲可先休息後再訊問，卻遭到拒絕。檢察官經審酌他涉犯圖利罪嫌重大，且有事實足以認定有勾串共犯及證人之虞，若未完成訊問程序，任其自由離去，將使案情晦暗不明、風險驟升而有妨害偵查目的，因此依《刑事訴訟法》規定，當庭諭知逮捕柯文哲，柯文哲委任律師認為「當庭逮捕」程序有瑕疵聲請提審。

民眾黨開記者會聲援柯文哲 「公布影像」控檢方搜索黨部疑違法

今日早上10時30分，民眾黨召開「戳破北檢謊言 捍衛正當程序」記者會，會中民眾黨立委黃國昌指出，柯文哲從昨日清晨7時一直到今日凌晨2時，長達19個小時都配合調查偵訊，相信大家都能將心比心，「沒有人不會累」。對於柯文哲拒絕夜間偵訊遭檢方當庭逮捕，黃國昌表示他的委任律師依法聲請提審，捍衛自身合法權利的做法，民眾黨會全力支持。

黃國昌針對北檢昨日發出聲明，「至台灣民眾黨中央黨部搜索，僅侷限在柯文哲個人辦公室」，怒批「北檢公然說謊」。他指出檢方搜索票僅侷限於「黨主席柯文哲本人辦公室」，黨秘書長周榆修也在第一時間告知，中央黨部未有主席辦公室，檢方搜索過程中卻仍有查找比對黨部同仁座位表、在非主席辦公室區域翻櫃查找、恣意翻閱與本案無關的文件和同仁私人物品，總共3個動作疑似違法，現場也公布監視器影像佐證指控。

提審「裁定駁回」北院認逮捕合法 遭控搜索違法北檢聲明駁斥

今日早上10時20分召開的提審庭，柯文哲當庭控訴檢察官，「昨天從早上7點半偵辦到凌晨2點，不符合人性，檢察官策略明顯是車輪戰，我對目前制度很不以為然」，然而台北地院午間做出提審「裁定駁回」決議，認為檢察官確有訊問相關案情，主張聲請人有羈押之必要也與法規相符，故認定逮捕合法，將柯文哲解返台北地檢署繼續接受訊問。

對於民眾黨上午指控違法搜索中央黨部辦公室，北檢下午發出聲明駁斥，指出本署檢察官於昨日率廉政官，持搜索票依法執行搜索柯文哲辦公室及使用的櫥櫃，該黨周姓秘書長口頭向執行人員說明柯在中央黨部雖無專屬辦公室，但仍會於該處開會與辦公，執行人員要核實是否有柯文哲辦公室無法僅憑單方說詞，搜索範圍符合比例原則，未接觸私人辦公空間，並依規定錄影，絕無民眾榜記者會所稱違法搜索情況，當時律師和周秘書長在場未提出異議，亦足證程序無瑕疵。

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