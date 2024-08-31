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柯文哲遭北檢逮捕…小草仍在北檢外聲援 黃國昌「1原因」先離開
檢廉偵辦京華城案，前台北市長柯文哲遭逮捕，支持柯文哲的民眾持續聚在北檢外，網紅館長陳之漢等人也到場，民眾黨立委黃國昌到場後與支持者席地而坐，後因公務先離開。
檢廉偵辦京華城案，柯文哲遭控圖利，今天凌晨移送台北地檢署複訊時，拒絕夜間偵訊欲離開，被檢察官諭知當庭逮捕，柯文哲向法院聲請提審，遭台北地方法院駁回。
支持柯文哲的民眾從上午陸續在北檢外聚集，包含台灣民眾黨多名民意代表在近中午時陸續抵達現場聲援。黃國昌於下午1時30分與黨秘書長周榆修到場。由於黃國昌是中央緊急應變小組共同召集人，在現場待約1小時，就先行搭車離開，返回中央黨部開會。
網紅「館長」陳之漢則於約下午2時出現在北檢外，他接受媒體聯訪表示，到場就是支持柯文哲，雖相信柯文哲，但人心隔肚皮，且未每天相處，也會擔心柯文哲變質或腐化。
他說，但看到今天相關新聞報導，檢方問半天也未查到柯文哲收錢，卻把人押到現在，檢方偵辦成這樣狀況，應是認為有收錢，若有就快宣布證據。
他表示，民主法治國家講證據，檢方若認為柯文哲有收錢就快提證據，「也讓我傷心難過且就押死他，政治人物貪污就去死」。
陳之漢受訪指出，到場聲援民眾都是自發性，也認為檢方近期偵辦案子都是一槍斃命，柯文哲案子是政治大事，若有證據快拿出來，否則就是鬧劇。
此外，也到場聲援的民眾黨立委陳昭姿在現場喊出，「無罪推定、程序正義，執政黨在野黨應同標準」，並跟現場聲援民眾喊話要挺住到柯文哲出來，且喊出「放人」，引發現場民眾一陣關注。
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