快訊

柯文哲聲請提審遭駁 從政來首度被法警上銬帶入偵查庭

陸「第一狗仔」爆陳曉避見陳妍希 「堅決離婚」原因太炸裂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲遭北檢逮捕…小草仍在北檢外聲援 黃國昌「1原因」先離開

中央社／ 台北31日電
檢廉偵辦京華城案，前台北市長柯文哲31日凌晨移送北檢複訊時，拒絕夜間偵訊欲離開，被檢察官諭知當庭逮捕。多名聲援柯文哲的支持者及志工透過群組號召，上午聚集在北檢外，手拿「相信清白、柯P加油」等字板聲援。中央社
檢廉偵辦京華城案，前台北市長柯文哲31日凌晨移送北檢複訊時，拒絕夜間偵訊欲離開，被檢察官諭知當庭逮捕。多名聲援柯文哲的支持者及志工透過群組號召，上午聚集在北檢外，手拿「相信清白、柯P加油」等字板聲援。中央社

檢廉偵辦京華城案，前台北市長柯文哲遭逮捕，支持柯文哲的民眾持續聚在北檢外，網紅館長陳之漢等人也到場，民眾黨立委黃國昌到場後與支持者席地而坐，後因公務先離開。

檢廉偵辦京華城案，柯文哲遭控圖利，今天凌晨移送台北地檢署複訊時，拒絕夜間偵訊欲離開，被檢察官諭知當庭逮捕，柯文哲向法院聲請提審，遭台北地方法院駁回。

支持柯文哲的民眾從上午陸續在北檢外聚集，包含台灣民眾黨多名民意代表在近中午時陸續抵達現場聲援。黃國昌於下午1時30分與黨秘書長周榆修到場。由於黃國昌是中央緊急應變小組共同召集人，在現場待約1小時，就先行搭車離開，返回中央黨部開會。

網紅「館長」陳之漢則於約下午2時出現在北檢外，他接受媒體聯訪表示，到場就是支持柯文哲，雖相信柯文哲，但人心隔肚皮，且未每天相處，也會擔心柯文哲變質或腐化。

他說，但看到今天相關新聞報導，檢方問半天也未查到柯文哲收錢，卻把人押到現在，檢方偵辦成這樣狀況，應是認為有收錢，若有就快宣布證據。

他表示，民主法治國家講證據，檢方若認為柯文哲有收錢就快提證據，「也讓我傷心難過且就押死他，政治人物貪污就去死」。

陳之漢受訪指出，到場聲援民眾都是自發性，也認為檢方近期偵辦案子都是一槍斃命，柯文哲案子是政治大事，若有證據快拿出來，否則就是鬧劇。

此外，也到場聲援的民眾黨立委陳昭姿在現場喊出，「無罪推定、程序正義，執政黨在野黨應同標準」，並跟現場聲援民眾喊話要挺住到柯文哲出來，且喊出「放人」，引發現場民眾一陣關注。

京華城案 柯文哲 民眾黨 陳之漢 館長 黃國昌

延伸閱讀

柯文哲提審遭北院駁回解還北檢 下午3:10再度展開訊問

柯文哲稱買商辦當國會辦公室 律師：期滿歸誰名下？

影／柯文哲提審遭駁回 民眾黨公職、小草持續北檢抗議

不只全台關注！柯文哲涉貪遭當庭逮捕竟登外媒 BBC、彭博等皆報導

相關新聞

柯文哲聲請提審遭駁 從政來首度被法警上銬帶入偵查庭

台北地檢署偵辦京華城容積率弊案，昨天指揮廉政署搜索約談民眾黨主席柯文哲到案，柯文哲今天凌晨被依圖利罪移送北檢複訊，詎料檢...

檢若要聲押柯文哲還有多少時間？律師：從「這一刻」起算24時

台北地檢署指揮廉政署偵辦京華城案，檢廉馬拉松式偵訊引發關注，檢方說明，被告或犯嫌遭拘提或逮捕，經檢察官訊問後認有羈押必要...

影／「館長」陳之漢現身北檢挺柯 曝接柯媽電話：她一直哭、話都說不清楚

館長陳之漢與民眾黨立院黨團主任陳智菡、民眾黨副秘書長許甫一起到北檢外聲援柯文哲。館長陳之漢曝柯媽媽打給他，柯媽媽很難過，...

柯文哲涉京華城弊案遭檢廉搜索約談 陳水扁反應曝光

民眾黨前主席柯文哲疑涉入京華城弊案遭檢廉搜索約談，前總統陳水扁今天出席長庚退休醫師陳順勝新書發表會，面對媒體詢問，揮揮手...

柯文哲拒夜訊遭捕 前藍委分析柯「嗅到這1點」：打悲情牌抗司法

京華城案越演越烈，檢廉昨搜索並約談民眾黨主席柯文哲。國民黨前立委陳學聖今日分析，柯文哲昔日自稱墨綠，熟悉民進黨還被稱為黨...

京華城案整理包／柯文哲為何遭搜索？關鍵人物調查進展、爭議全解析

北市京華城容積率案持續延燒，成為近日各界關注的焦點。30日檢廉搜索、約談前台北市長、民眾黨主席柯文哲、柯妻陳佩琪及前副市長彭振聲、彭妻謝夏喬。彭振聲在移送台北地檢署複訊後，遭檢聲押禁見，柯文哲則在複訊到一半時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。