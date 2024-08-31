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柯文哲提審遭北院駁回解還北檢 下午3:10再度展開訊問

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（中）凌晨移送至北檢複訊。記者余承翰／攝影
民眾黨主席柯文哲（中）凌晨移送至北檢複訊。記者余承翰／攝影

台北地檢署指揮廉政署偵辦京華城案，民眾黨主席柯文哲因拒絕夜間偵訊遭當庭逮捕，提審遭駁，據悉檢方今午3時10分續問，將針對京華城案、木可公司政治獻金案等全盤訊問。

檢廉調查，台北市京華城容積率在柯市府任內增至840%，疑涉圖利，昨兵分多路搜索、約談柯文哲夫婦、彭振聲夫婦，訊後請回柯妻陳佩琪、彭妻謝夏喬，聲押彭振聲。

廉政人員今凌晨0時將柯文哲移送北檢，訊問約35分鐘後柯文哲拒絕夜間偵訊，檢察官提出休息3小時也遭拒，諭知當庭逮捕柯文哲，柯旋即向法院提審，今午台北地院以檢方認定有羈押原因及必要，於法有據，裁定駁回聲請，解還北檢偵辦，北檢今午3時10分續問。

外傳檢方將分兩組檢官針對京華城案、總統大選木可公司政治獻金案、第一果菜魚類批發市場、北士科地上權案、南港轉運站BOT案等全盤訊問，對此檢方不證實，確切案情待釐清。

京華城案 廉政署 彭振聲 柯文哲 陳佩琪

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