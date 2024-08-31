疑檢方施壓柯文哲同意夜間訊問 李彥秀：形同押人取供

民眾黨質疑民眾黨主席柯文哲自昨日早上7時至今日凌晨2時許，被調查長達19小時，有疲勞訊問的問題，且柯文哲拒絕夜間訊問，要直接離開地檢署，被檢察官當庭逮捕。國民黨立委李彥秀質疑，檢方一貫作法無疑是希望施壓當事人「同意」夜間訊問，目的要限制柯文哲的人身自由，形同押人取供。

針對傳出柯文哲拒絕夜間訊問，遭檢方逮捕一事，李彥秀說，拒絕夜間偵訊，是人民基本的權利，根據刑事訴訟法的規定，夜間偵訊是例外狀況，而非原則。從搜索到移送北檢，昨天柯文哲已經過長達19個小時調查。拒絕夜間，一定是柯文哲考量自己身體與精神狀況後，與辯護律師討論做出的決定。

李彥秀表示，「京華城案」是社會矚目的重大案件，社會不僅會關注後續司法審判的結果，調查與偵訊的過程更是會受到極大的關注。檢方無視刑事訴訟法的精神，以柯文哲不願進行例外的夜間訊問而當庭逮捕柯文哲，這種檢方一貫的作法無疑就是希望藉此施壓當事人「同意」夜間訊問，目的就是要限制柯文哲的人身自由，形同押人取供。

李彥秀指出，檢方其實有更多的手段來避免柯文哲與他人不當接觸，這種「當庭逮捕」的作法，恐怕是有隱含政治意味在裡面，並進一步塑造柯文哲「被捕」的社會印象，是否違反比例原則而侵害法律對人權的基本保障，都值得檢討。

律師詹順貴解釋，媒體大多報導指「柯文哲拒絕夜間訊問，檢察官當庭逮捕」，這是錯的，很容易遭一般民眾誤解。真正緣由是，柯文哲拒絕夜間訊問後，要直接離開地檢署，才會被檢察官當庭逮捕。若柯拒絕訊問後，願意留在地檢署休憩，等白天再繼續接受訊問，就不會出現必須當庭逮捕情形。但偵訊結束，還是可能會被聲押或高額交保。