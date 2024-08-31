京華城案整理包／柯文哲為何遭搜索？關鍵人物調查進展、爭議全解析

北市京華城容積率案持續延燒，成為近日各界關注的焦點。30日檢廉搜索、約談前台北市長、民眾黨主席柯文哲、柯妻陳佩琪及前副市長彭振聲、彭妻謝夏喬。彭振聲在移送台北地檢署複訊後，遭檢聲押禁見，柯文哲則在複訊到一半時，因認為有疲勞訊問，有意離開地檢署，遭檢察官當庭逮捕。

為何柯文哲等人會遭檢方搜索、約談？京華城容積率又有哪些爭議？《聯合新聞網》整理了京華城的背景，以及關鍵人物的調查進展，讓讀者一次了解爭議始末。

京華城於2001年開幕，在經營18年之後，於2019年正式宣布熄燈。聯合報系資料照。

於2001年盛大開幕的「京華城」，是位於台北松山區八德路上的大型購物中心，不僅是全球最大的球體建築物，同時也是少數以「兒童遊樂場」為特色的百貨，在開幕時更創下全國唯一24小時營業、24小時內50萬人造訪的紀錄。

雖然京華城曾經如此繁盛，然而在經營短短18年之後，繁榮盛況不再，於2019年正式宣布熄燈。

2022年10月，由京華城改建的「京華廣場」舉行動工典禮，威京總部集團旗下鼎越開發規畫於京華城原址重建商辦園區，興建四棟地上19層、地下7層的頂級綠色商辦，目標2027年完工。

容積率

根據住商不動產文章所述，容積率指為基地內建築物總地板面積與基地面積之比，即為在既有土地面積上，房子的總樓層面積可以達到多少，容積率的多寡關係到該建築可以蓋多少層樓，對建商而言，如果容積率越大，地價成本在總成本中所占之比例愈低。

容積率公式： 容積率 = 總樓層面積 ÷ 基地面積 總樓層面積 = 基地面積 × 容積率

容積獎勵

根據新北市政府捷運工程局文章所述，容積獎勵即為一種利用容積來獎勵民間參與建設的制度。主要是為解決土地開發不足、公共服務機能不夠的問題，以容積當作獎勵誘因，鼓勵民間設置必要性公共設施或配合相關政策。

京華城案源於1991年，京華城以(1)捐贈全街廓土地30%作為復盛公園用地，並登記為台北市政府所有、(2)提供捐地後的20%樓地板面積作為公眾停車空間，才獲准將土地使用分區由工三變更為商三，容積率從300%變為560%。捐地後，京華城於1998年申請建照興建球體購物中心，實設樓地板面積為11萬1919平方公尺，容積率為678.91%，建案完工後，京華城又再捐贈2.2億元興闢台北市偶戲博物館後，北市府核發使用執照，京華城於2001年開業。

因都市結構改變，京華城於2010年重新提案改建，此時，北市府指京華城基準容積率為392%（560%X70%），但京華城認為應是剩餘土地的容積率為560％，屢次送件叩關都遭郝市府打槍退回，京華城在2013年向監察院提出陳情。

2016年，柯市府經監委糾正，扣除30%捐地範圍後，剩餘區塊的容積率應為560%，並在2018年辦理都市計畫變更，刪除保障樓地板面積規定，認定京華城容積率為560%。

之後，京華城想要拆除重建，主張適用1991年允建12萬284平方公尺樓地板面積保障，被北市府拒絕。2018年提起行政訴訟。

京華城在2020年3月曾發函柯文哲，表明希望能同意再次修訂都市計畫，回復12萬坪樓地板面積保障。柯文哲接獲函文，旋即在2天後指示北市都發局辦理。2020年7月3日京華城提了只有1頁、有容積獎勵的「方案四」到北市府；7月10日時任都發局長黃景茂簽核方案四提送都委會，但無適法性審查；7月16日北市府與京華城的行政訴訟結果出爐，市府勝訴，京華城提上訴，但7月30日都委會前突然撤回。

京華城在2020年8月函送細部計畫變更草案給都發局，當中引用《都市更新條例》的綠建築、智慧建築及耐震建物設計標準，爭取各項容積獎勵。12月24日都委會第775次會議紀錄，府外委員質疑對價性、公益性、適法性不足，要求詳細討論後再提都委會，彭振聲裁示組專案小組討論。

2021年4月21日柯文哲第2次便當會，裁示都發局擔任京華城案PM；8月10日柯文哲第3次與議員便當會結束後，指定副市長彭振聲擔任京華城案PM，裁示盡速辦理；8月17日都發局再度將京華城案送進都委會。9月9日都委會第783次會議，都審委員決議通過京華城20%容積獎勵，京華城後購買容積移轉30%，整體容積率達到840%。

京華城容積率變化 製表／林佳彣、鍾維軒

5月13日，北市議會「京華城容積違失案專案調查小組」首次開會，召集人游淑慧在會後轉述會議內容，指其中有3點爭議待釐清。第一，2020年6月專家學者就提到市府正與京華城打訴訟，應待結果出爐在處理京華城容積案，當年7月北市府贏了訴訟卻把京華城容積案納都委會討論。

第二，同年7月13日訴訟結果出爐，北市府打贏官司，照理說京華城的陳情就毋須理會。之後京華城提上訴，但在7月30日都委會前突然撤案，最後還送細部計畫到都委會以一般都市計畫進行審查，前副市長彭振聲擔任主委裁示拿掉「補救」2字，程序繼續走，猶如「失速列車」。

最後，游淑慧提到，在都委會中，有委員就質疑提出的細部計畫中，都是法定義務內容，加上公益性、對價性不足，但竟能以建物耐震取得標章獲得12%容獎，但該容獎僅限危老重建，而法令規定要綠建築，留設電動車充電車位也能拿到8%容獎，京華城要求最高20%容獎全數到手，柯市府照單全收。

資深媒體人林俊輝指出，京華城案追根究柢在於市政府、台北市議會沒有「名正」，卻取巧而行，未能有明確法令可循，才是禍端根源。他建議，台北市應盡速提出「台北市土地使用分區管制自治條例」修正案，明訂容積獎勵和容積移轉比例上限，以依法行政，解決目前的法規漏洞所造成的爭議與灰色空間。

京華城案4爭議 製表／地方社會中心

5月13日，北市議會「京華城容積違失案專案調查小組」首次開會，調查報告於7月定稿，後續交由廉政署調查。柯文哲因京華城等案被控涉嫌圖利，台北地檢署8月12日上午以被告身分傳喚台北市前副市長彭振聲到案，又於隔日傳喚台北市都市計畫委員會委員陳春銅及陳明吉作證，後續又傳喚多名都委員會前、現任委員作證。

28日檢廉帶回18人調查，威京集團主席沈慶京被控行賄、北市議員應曉薇被控收賄，台北地檢署29日凌晨聲押2人，京華城董事長陳玉坤則以1200萬元交保。30日台北地檢署與廉政署，前往柯文哲及彭振聲的住處與辦公室搜索，之後將2人帶回詢問，柯妻陳佩琪、彭妻謝夏喬則以證人身分被約談。柯31日凌晨因拒絕疲勞訊問、欲離開偵查庭時遭檢方諭知當庭逮捕；彭遭檢聲押禁見。

京華城案關鍵人物

柯文哲（時任台北市長）

京華城案容積率於柯擔任北市長時暴增到840%，柯文哲被控涉嫌圖利，檢廉為釐清資金有無流入柯文哲口袋，30日搜索柯文哲、住家及民眾黨辦公室等處。柯妻陳佩琪則以證人身分接受約談，據了解，由於陳珮琪經手處理柯的相關金錢，因此請她以證人身分到案說明，複訊後請回。

31日凌晨，柯文哲被依圖利罪移送北檢複訊，檢方問到一半時，柯認為有疲勞訊問，有意離開地檢署，遭檢察官當庭逮捕。律師認為檢方逮捕不合法，將向法院聲請提審，遭台北地院駁回，柯的委任律師鄭深元表示，考慮提出抗告。並透露檢廉問完政治獻金案後，才問京華城案，柯無法接受車輪戰式訊問。

彭振聲（時任台北市副市長）

2021年8月10日柯文哲第3次與議員便當會結束後，指定副市長彭振聲擔任京華城案PM。

本月26日，彭振聲赴北市議會「京華城容積違失案專案調查小組」說明京華城案，議員許淑華轉述，彭振聲指「受（時任台北市長）柯文哲交辦」組專案小組會議幫京華城研議非都更區都更獎勵，關鍵公文由柯文哲親簽決行的原因是彭認為「準用」並非「適用」都更條例而沒簽。另外，柯交辦前，知悉市府正與京華城打官司。

30日台北地檢署與廉政署，前往彭振聲的住處與辦公室搜索，之後將其帶回詢問，彭妻謝夏喬也以證人身分被約談。彭妻複訊後請回，彭振聲則因北檢認為涉犯圖利罪，犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見。

沈慶京（威京集團主席）

檢廉比對金流發現沈慶京於2018至2021年間，涉嫌指示威京集團旗下公司陸續提撥「公關費」給應曉薇，金額近千萬元，應曉薇收款後曾替京華城舉辦兩場協調會，地點就在市議員辦公室內，並找了許多官員出席幫忙解套。

檢廉認為沈慶京是行賄者、應曉薇是收賄者，兩人之間有對價，28日廉政署搜索約談沈慶京、應曉薇共6名被告到案，釐清資金有無流入民眾黨主席柯文哲口袋；台北地檢署29日以有串滅證及有逃亡之虞，羈押禁見沈慶京、應曉薇與助理吳順民3人。

應曉薇（台北市議員）

國民黨北市議員應曉薇涉嫌收受賄賂，遊說放寬京華城容積率案。北檢28日指揮廉政署兵分48路搜索威京集團等地，約談威京集團總部主席沈慶京、京華城董事長陳玉坤、應曉薇、應曉薇辦公室執行長王尊侃、兩名應曉薇辦公室助理共6名被告以及3名證人。

台北市議員應曉薇涉嫌透過中華華夏希望關懷協會等，收受威京集團主席沈慶京4500萬元賄賂，協助關說、施壓市政府放寬容積率，台北地方法院29日裁定應曉薇、助理吳順民、沈慶京羈押禁見。

法院裁定指出，應曉薇有收受沈慶京4740萬元以上的款項，雖沈慶京稱純粹是匯給協會的「慈善捐款」，並不是賄款，但應曉薇收款時間、向市府陳情時間吻合，可認定檢方已說明名義上的「捐款」，實際上是希望透過應曉薇議員身分，替京華城陳情、開協調會拿到先前被市府否准的容積率，自然屬於賄賂款項。

據悉，檢廉發現應曉薇在搜索前一天欲出境至香港，認定有逃亡之虞，但應曉薇否認，稱她是要去香港幫97歲母親買藥。