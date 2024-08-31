情況不妙...柯文哲必被聲押？沈富雄預言「最終下場」：他自己心理有數

台北京華城容積率弊案延燒，檢廉昨搜索並約談民眾黨主席柯文哲，柯文哲凌晨於北檢複訊到一半時，認為有疲勞訊問，有意離開地檢署遭到檢察官逮捕。前立委沈富雄對此認為，檢調一定不得不聲押，柯文哲也心理有數「該來的馬上就會到」。

沈富雄在節目「少康戰情室」指出，台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京都急轉直下，接著柯文哲又以清白之身，做出了告別式的記者會，「讓我感到非常不祥」，沈富雄覺得，柯文哲和當初竄起來時完全是兩個人，他在記者會上魂不守舍、語無倫次，回答的也亂七八糟。

沈富雄分析柯文哲大概心理有數，他曉得「該來的馬上就會到」。沈富雄表示，現在遇到的人，都沒有人替柯文哲叫屈，都是直接問「你想他會不會被關」。沈富雄也認為，檢調一定不得不聲押， 如果是無保釋回，就顯得去搜他、約他就顯得太輕忽了、不慎重。

沈富雄說，昨天檢廉搜索後柯文哲的反應，沒有沈慶京和應曉薇來的鎮定，柯文哲顯得有點氣急敗壞，不過沈富雄分析，以柯文哲長年累積的小聰明，應該不會留下什麼一翻兩瞪眼的證據，檢調想要一釘敲死，好像也沒辦法。沈富雄最後也認為，柯文哲只要遇到不順，水準就會急轉直下，「他根本曉得，他一生最風光的十年，已經來到一個窮途末路的時刻」。