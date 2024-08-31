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京華城風暴國際矚目 謝金河：治理的路上不容灰色地帶

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲今天凌晨移送北檢複訊。記者曾吉松／攝影
民眾黨主席柯文哲今天凌晨移送北檢複訊。記者曾吉松／攝影

京華城案舉國關注，財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，治理的路上，不容有灰色地帶。

謝金河表示，這幾天台灣最熱鬧的新聞都在京華城的案子，繼台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京被收押，昨晚前副市長彭振聲及民眾黨主席柯文哲都沒有能走出北檢。第一時間，英國的BBC報導：柯文哲弊案風波，台灣政壇第三勢力的領袖發生了什麼事？

「京華城風暴已經在政壇掀起大浪，熱力傳遞到全世界，這是國家治理與城市治理的問題」。謝金河表示，在治理的路上，沒有任何灰色地帶，不管是國家治理，城市治理，到公司治理，品德與誠信是放諸四海的準則。「像政治人物講了一大堆大道理，碰到錢就跪下，企業主為了拉抬股價，不擇手段作假」，在治理的道路上，信用被打折扣，恐怕很難有再起的機會。

京華城案 彭振聲 柯文哲 沈慶京

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