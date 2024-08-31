控疲勞訊問 北檢：柯文哲拒絕休息欲逕自離開偵查庭

檢廉偵辦京華城容積率弊案，昨約談前台北市長、民眾黨主席柯文哲，稍早柯被依涉犯貪汙圖利罪移送台北地檢署，傳出他拒絕夜間偵訊，遭檢察官當庭逮捕，柯則表示將向法院聲請提審。北檢對此回應，當下柯文哲拒絕休息欲逕自離開偵查庭，檢察官基於柯有串證之虞，若任其自由離去將妨害偵查，使案情晦暗不明，因此決定將其當庭逮捕。

北檢表示，檢察官今天凌晨偵訊柯文哲時，柯表示不願繼續接受訊問，欲逕自離開偵查庭，原本檢察官同意暫時休庭，讓柯先休息後再接受訊問，但柯依然拒絕。考量柯文哲涉犯貪汙圖利罪犯嫌重大，且有勾串共犯及證人之虞，若未完成訊問程序即任其自由離去，將使案情晦暗不明之風險驟升而有妨害偵查目的。

稍早柯文哲律師鄭深元表示，當下柯文哲認為自己僅是配合檢方釐清案情，但直到偵訊到凌晨時分，檢方卻不讓他休息，只願意暫時休庭3小時，柯為此認為自己遭到疲勞訊問，拒絕繼續偵訊，要求檢察官若欲繼續訊問，就應將他當庭逮捕。

後來檢方決定當庭逮捕，但柯文哲認為自己不是因為犯罪嫌疑重大被捕，而是因為檢察官欲對他繼續疲勞訊問而逮捕，質疑逮捕程序有瑕疵，因此打算向法院聲請提審，檢視自己遭逮捕過程是否合法。