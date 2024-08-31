出怪招？柯文哲嗆檢拒絕夜間偵訊 將向法院聲請提審

檢廉偵辦京華城容積率弊案，昨約談前台北市長、民眾黨主席柯文哲、柯妻陳佩琪及前副市長彭振聲、彭妻謝夏喬。稍早柯文哲被依涉犯貪汙圖利罪移送台北地檢署，卻傳出他拒絕夜間偵訊，如果要繼續就請檢察官「當庭逮捕我」，檢方決定當庭逮捕後，柯文哲透過律師表示將向法院聲請提審。

檢方原本欲依刑事訴訟法規定，司法警察官或司法警察詢問犯罪嫌疑人，不得於夜間行之，但有急迫情形者不在此限，拒絕柯文哲的拒絕夜間訊問，後來決定直接將柯當庭逮捕。

柯文哲委任律師鄭深元稍早步出北檢表示，因為時間已經很晚了，主席（指柯）無法接受這樣的訊問，而拒絕夜間偵訊，但檢察官認為不能讓柯離開於是當庭逮捕，柯後續會跟台北地院聲請提審，由法官確認逮捕是否合法。