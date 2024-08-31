第一魚果市場 柯文哲下個未爆彈？

民眾黨主席柯文哲卸任後留下五大弊案，京華城、北士科、第一魚果市場改建、台智光和南港轉運站ＢＯＴ案。下一個弊案引爆點，議員多直指是第一魚果市場，恐和京華城案相關，因營造廠商就是威京集團旗下的中華工程，且以減項發包方式，免費送中工五十億工程，「這到底有沒有圖利？」

京華城調查小組五月成立調查迄今，預計九月底調查報告出爐。根據都委會的會議紀錄，部分委員堅決反對給容積獎勵，其中委員曾光宗直指京華城所提方案，一直希望市府開一張無限期的空白支票，讓申請人想要多少樓地板面積自己填，但曾宗光未獲續聘。

都委會委員王价巨昨指出，京華城案的適法性、合理性都不足，那時也不太知道後面有什麼力量在運作，尤其對私人案用「補救」兩字更不妥。

召集人、國民黨議員游淑慧昨表示，京華城案可分為三層面，上是柯文哲的決策過程，中是有無公務員配合，下是有無都委會委員內應、在會中起到催化作用。她建議，檢方可去查威京集團去年執行業務包括宣傳公關的支出，實際執行內容是否為柯文哲選舉活動埋單。另柯家近年金流也應可列為追查重點，有無藉由家人作為白手套？

其他弊案中，第一魚果市場改建爆出許多爭議，議員質疑，柯市府先讓中華工程以一百二十五億元得標，之後再逼議會通過四十九億元追加預算蓋完，否則市長蔣萬安只能接手一棟爛尾市場。

民進黨議員簡舒培說，第一魚果市場改建的營造廠商就是威京集團旗下的中華工程，尤其柯文哲「減項發包」後，中工得標，但是合約裡面直接寫白未來會追加五十億元，如果市府沒有追加就會被告，「等於免費送中工五十億工程，這到底有沒有圖利？」