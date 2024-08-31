檢廉搜索約談柯文哲 柯：有何證據搜索、我坦蕩蕩

京華城案燒向民眾黨主席柯文哲。台北地檢署查出，柯文哲的妻子陳佩琪及台北市前副市長彭振聲妻子謝夏喬的帳戶內，有可疑的資金進出，為了釐清是否與京華城案有關，昨天指揮廉政署兵分七路搜索柯文哲與彭振聲的住處、柯在民眾黨辦公區等七處地點，帶回柯文哲與彭振聲夫妻共四人調查，深夜並移送北檢複訊，陳佩琪訊後請回，由立委黃珊珊接走，全案依貪汙之圖利罪偵辦。

沈慶京、應曉薇 收押禁見

另外，威京集團主席沈慶京行賄國民黨市議員應曉薇四七四○萬元，關說放寬京華城容積率，檢方聲押禁見沈慶京、應曉薇與助理吳順民三人獲准；三人才上囚車不久，北檢主任檢察官江貞諭、廉政署副署長林漢強就親自帶隊搜索柯文哲住家。

歷經四小時搜索，柯文哲表示，「今天是台灣歷史第一次，主要在野黨主席的個人住家和中央黨部被搜索」，「我坦蕩蕩」，他要請執政當局說清楚，有什麼證據和合理的理由搜索？有何證據要做這些動作？

台北地檢署偵辦京華城案，昨搜索柯文哲位於台玻大樓辦公室，廉政署人員在柯辦搜查近兩小時，查扣一箱資料與兩台桌上型電腦主機。記者蘇健忠／攝影

民眾黨質疑 搜索黨部必要性

民眾黨立法院黨團總召黃國昌也表示，完全不能理解為什麼要搜索中央黨部，因為柯文哲的辦公室在台坡大樓，黨部沒有主席辦公室，要求執政當局說明有什麼理由和必要性搜索中央黨部。

民眾黨說，無從獲知檢調對中央黨部等地搜索理由與必要性，但仍配合調查，呼籲檢調勿踰越偵查必要範圍。

檢方大動作搜索在野黨主席的行動引發柯文哲與民眾黨質疑，也面臨外界檢視執法比例原則，北檢表示，是持法院核發的搜索票，依法執行搜索，柯在搜索過程中並未抗拒，也願意配合到案接受詢問。

北檢偵辦京華城案，自今年五月起陸續約談北市府局處官員、都審委員達數十人，本月十二日以圖利罪傳喚彭振聲出庭，請彭振聲說明京華城容積率從五六○%變成八四○%審議過程，訊後限制出境、出海。

檢追陳佩琪帳戶 有可疑資金

專案小組在清查資金流向時，查出彭振聲的妻子謝夏喬是家庭主婦，沒有工作，但在京華城容積率變更前後，帳戶卻有異常資金進出，陳佩琪也有類似狀況，加上檢方比對事證，發現彭振聲首次有部分事實未交代，昨天除以被告身分訊問柯文哲、彭振聲外，也要求陳佩琪、謝夏喬以證人身分到案說明金流。

其中，陳佩琪掌管的帳戶有異常資金，究竟是柯文哲的政治獻金？或是有其他原因？也關乎柯文哲是否涉及財產來源不明罪。

這也是首次卸任台北市正、副市長一同遭約談。彭振聲本月廿六日赴台北市議會說明時，直指京華城專案「是柯文哲親自交辦」，柯、彭兩人對於決策改變的說詞，檢廉將進一步與曾參與審議的委員意見交叉比對，釐清真相。