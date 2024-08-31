沈慶京1個月內匯給應曉薇4500萬

京華城容積率變化 製表／林佳彣、鍾維軒 台北市議員應曉薇涉為京華城容積率案，施壓、辱罵都市計畫委員會公務員，還找時任市長柯文哲幫忙，又透過中華華夏希望關懷協會收受威京集團主席沈慶京賄賂逾四七四○萬元，其中四五○○萬元密集於一個月內「匯齊」。應曉薇、沈慶京雖否認，但兩人都企圖出境或逃跑，沈、應和應助理吳順民皆被台北地方法院裁定羈押禁見。

檢廉清查金流發現，沈慶京曾透過集團子公司分兩筆撥款兩千萬元、二五○○萬元至應曉薇創辦的協會帳戶，應曉薇曾領出五百萬元轉存男友王尊侃的帳戶、三百萬元清償貸款，助理陳佳敏也曾提領協會帳戶中兩百萬元現金，存入應曉薇帳戶支付信用卡費。但沈慶京否認行賄，供稱是「慈善捐款」；應曉薇也否認收賄。

不過，檢廉查出應曉薇曾帶沈慶京參與都委會會議，沈當場仗勢辱罵公務員，應也曾叫都委會人員到辦公室質問「為什麼你不支持京華城案？」還直接到市長室找柯文哲求助，柯透過秘書傳ＬＩＮＥ訊息要求公務員說明反對的理由，讓公務員不敢直白表達意見。

此外，應曉薇雖稱助理吳順民是「無給職」顧問，但根據威京集團稅務資料，吳順民是威京旗下子公司顧問，並受領薪資，對外則以應曉薇團隊成員名義，出席議會質詢或協調會，「雙重身分」從中促成放寬京華城容積率。

檢方複訊後聲押應曉薇、吳順民、沈慶京，法院認為應曉薇收款時間與為京華城案向市府陳情、請求都發局再研議、將案件送都委會研議的時間吻合，且京華城訴求二○二二年十一月一日「如願以償」後，應密集在一個月內收到四五○○萬元，足認款項是賄賂，且京華城違法容積圖的金額恐達上百億元，嚴重影響國家社會官箴。

另應於檢廉搜索前一日，先是從桃園機場欲出境前往香港，發現遭境管後，轉往台中清泉崗機場搭機，遭執法人員拘提帶回。應喊冤稱出國是「要替媽媽買藥」，但法院不採信。

檢廉赴沈住處搜索時，他企圖從逃生梯落跑被廉政官發現，沈稱要趕往公司「安撫民心」並處理公司事務，且不久前才返台，否認要逃亡。

法院認為沈是以「捐款」之名，行「賄賂」之實，且沈在檢廉發動偵查消息被媒體披露後，馬上和吳順民聯繫、討論如何陳述主張才會一致。