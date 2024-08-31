沒柯辦 白營：搜索黨部難理解

京華城案延燒，民眾黨主席柯文哲住處、台玻大樓辦公室及民眾黨中央黨部昨天被檢廉搜索。民眾黨立法院黨團總召黃國昌質疑，柯文哲在中央黨部沒有設置辦公室，柯文哲的辦公室在台玻大樓，這是眾所皆知的事實，完全無法理解，檢廉人員為何要搜索民眾黨中央黨部。

民眾黨中央黨部位於台北市杭州南路，主席辦公室則是在位於台北市南京東路台玻大樓，分屬兩處。

媒體詢問何時接到搜索消息。民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，昨天上午柯文哲聯繫周榆修，當時廉政署官員就在旁邊催促，請周榆修趕快來中央黨部開門。

黃國昌表示，完全不能理解為什麼要搜索中央黨部，因為柯文哲的辦公室在台玻大樓，黨部沒有主席辦公室，但基於尊重，周榆修接到電話後就緊急趕來中央黨部開門。

黃國昌表示，檢廉帶走什麼東西，基於偵查不公開，民眾黨不適合說明，但要求執政當局說明有什麼理由和必要性搜索中央黨部，若意在配合政治攻擊與傳媒炒作展演，將重創司法公信力，嚴正要求執政當局應出面說明。

對於北檢表示，依法執行搜索，該政黨中央黨部僅局限在柯文哲辦公室，「一派胡言！」民眾黨發言人吳怡萱批評，檢廉搜索前，民眾黨秘書長周榆修已明確告知檢方人員，中央黨部並未設主席辦公室，北檢卻仍於中央黨部辦公室進行摸索式的搜索，請北檢不要公然說謊，並說明究竟搜索目的與正當性為何，切勿自我踐踏司法公信力。