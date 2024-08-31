聽新聞
test
0:00 / 0:00

沒柯辦 白營：搜索黨部難理解

聯合報／ 記者林縉明／台北報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌（圖）質疑，柯文哲在中央黨部沒有設置辦公室，檢廉人員為何要搜索民眾黨中央黨部。。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立法院黨團總召黃國昌（圖）質疑，柯文哲在中央黨部沒有設置辦公室，檢廉人員為何要搜索民眾黨中央黨部。。圖／聯合報系資料照片

京華城案延燒，民眾黨主席柯文哲住處、台玻大樓辦公室及民眾黨中央黨部昨天被檢廉搜索。民眾黨立法院黨團總召黃國昌質疑，柯文哲在中央黨部沒有設置辦公室，柯文哲的辦公室在台玻大樓，這是眾所皆知的事實，完全無法理解，檢廉人員為何要搜索民眾黨中央黨部。

民眾黨中央黨部位於台北市杭州南路，主席辦公室則是在位於台北市南京東路台玻大樓，分屬兩處。

媒體詢問何時接到搜索消息。民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，昨天上午柯文哲聯繫周榆修，當時廉政署官員就在旁邊催促，請周榆修趕快來中央黨部開門。

黃國昌表示，完全不能理解為什麼要搜索中央黨部，因為柯文哲的辦公室在台玻大樓，黨部沒有主席辦公室，但基於尊重，周榆修接到電話後就緊急趕來中央黨部開門。

黃國昌表示，檢廉帶走什麼東西，基於偵查不公開，民眾黨不適合說明，但要求執政當局說明有什麼理由和必要性搜索中央黨部，若意在配合政治攻擊與傳媒炒作展演，將重創司法公信力，嚴正要求執政當局應出面說明。

對於北檢表示，依法執行搜索，該政黨中央黨部僅局限在柯文哲辦公室，「一派胡言！」民眾黨發言人吳怡萱批評，檢廉搜索前，民眾黨秘書長周榆修已明確告知檢方人員，中央黨部並未設主席辦公室，北檢卻仍於中央黨部辦公室進行摸索式的搜索，請北檢不要公然說謊，並說明究竟搜索目的與正當性為何，切勿自我踐踏司法公信力。

柯文哲 民眾黨 辦公室

延伸閱讀

柯文哲妻子陳佩琪訊後請回現身 黃珊珊開車至北檢接人

王世堅昔日送「魔戒」勸不可迷戀權力…今柯文哲遭約談 網嘆：先知

曾放話柯文哲被搜索包圍地檢！館長稱接警政署電話 若發生1情況：我們就抗爭

柯文哲遭搜索！昔同事舉杯慶「在醫院必相賀」 網曝：很怪會讀這書

相關新聞

京華城弊案 柯文哲移送北檢面露自信微笑

檢廉偵辦京華城容積率弊案，昨兵分七路前往前台北市長、民眾黨主席柯文哲住處、台玻大樓柯辦等處搜索，約談柯文哲、陳佩琪及前副...

檢廉搜索約談柯文哲 柯：有何證據搜索、我坦蕩蕩

京華城案燒向民眾黨主席柯文哲。台北地檢署查出，柯文哲的妻子陳佩琪及台北市前副市長彭振聲妻子謝夏喬的帳戶內，有可疑的資金進...

直指柯文哲？彭振聲涉貪汙圖利罪 遭檢聲押禁見

檢廉偵辦京華城容積率弊案，昨兵分七路搜索、約談前台北市長、民眾黨主席柯文哲、柯妻陳佩琪及前副市長彭振聲、彭妻謝夏喬，訊後...

控疲勞訊問 北檢：柯文哲拒絕休息欲逕自離開偵查庭

檢廉偵辦京華城容積率弊案，昨約談前台北市長、民眾黨主席柯文哲，稍早柯被依涉犯貪汙圖利罪移送台北地檢署，傳出他拒絕夜間偵訊...

柯文哲拒夜間偵訊遭當庭逮捕聲請提審 北檢：柯有串滅證之虞

台北地檢署偵辦京華城容積率弊案，昨天指揮廉政署搜索約談民眾黨主席柯文哲、柯妻陳佩琪及台北市前副市長彭振聲、彭妻謝夏喬共4...

民眾黨危機處理 設緊急應變小組

京華城案延燒，民眾黨主席柯文哲住處跟辦公室昨被檢廉搜索，民眾黨隨即展開危機處理，中央委員會決議成立緊急應變小組，該小組共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。