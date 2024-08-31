搜在野黨魁 法界籲貫徹法律程序

民眾黨主席柯文哲身陷京華城容積率案風暴，台北地檢署與廉政署昨天一早兵分多路，罕見由廉政署副署長林漢強與主任檢察官江貞諭親自帶隊搜索，柯文哲與民眾黨皆質問，搜索有何正當性及必要性？尤其民眾黨中央黨部未設有柯文哲辦公室，也遭到搜索，法學專家提醒，此案國內外皆矚目，必須要更加貫徹「正當法律程序」普世價值，「不能讓人誤會政治辦案、屁股決定腦袋」。

對於此案引發是司法辦案還是政治辦案質疑，北檢回應指出，法院核發的搜索票就是記載可搜索柯文哲位於民眾黨中央黨部辦公室、台玻大樓辦公室及櫥櫃，至於辦公室存不存在，要去看了才知道，偵查過程均遵守正當法律程序，依法實施偵查作為，絕無逾越偵查必要範圍。

柯文哲在搜索結束後強調，「我非常坦蕩」，但執政當局應說明有何證據要這樣做。北檢回應指出，柯文哲於搜索過程中並未抗拒，且願意配合到案接受詢問，檢察官未實施拘提之強制處分，其人身自由也未受拘束，並嚴守偵查不公開。

檢方昨天上午七點抵達柯文哲住家，當時柯文哲還在睡覺，導致檢方一開始無法進入屋內，由於該大樓沒有管理員，檢方只好打電話聯繫柯文哲，柯文哲一開始漏接電話，後來接到電話開門配合搜索，搜索時間長達四個半小時，檢方查扣手機、電磁紀錄與文件資料，搜索結束後柯文哲及陳佩琪在廉政官陪同下，搭乘自家座車赴廉政署接受詢問。

柯文哲昨天離住家時，身旁站著江貞諭與檢察官姜長志，他向媒體強調，這是台灣歷史上第一次主要在野黨主席住家、辦公室、中央黨部被搜索，「我非常坦蕩，我知道我沒問題」，但執政當局應說明有何證據要這樣做。台日刑事法學會理事長林裕順指出，此案不僅影響國內政局也是國際關注的指標案件，必須要更加貫徹「正當法律程序」普世價值，讓台灣民眾信任司法、世界看見台灣的法律文明，「不能讓人誤會政治辦案、屁股決定腦袋」。

林裕順表示，回到法律層面，若檢方掌握高度事證，認為有搜索必要性與正當理由，為防止證據滅失，自然應發動偵查作為，但辦案程序、邏輯與遊戲規則須依規定處理，以人權保障來說，搜索應保密，但搜索現場卻有大批媒體包圍，甚至還有網紅到場取景，檢方應依「偵查不公開」制止，否則片段的事實將讓當事人失去審判公平性。