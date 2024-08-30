快訊

近2個半小時訊問…陳佩琪走出北檢 黃珊珊親自開車來接

王世堅昔日送「魔戒」勸不可迷戀權力…今柯文哲遭約談 網嘆：先知

他山之石？日本面臨兵源不足 將祭出「3支箭」解決

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王世堅昔日送「魔戒」勸不可迷戀權力…今柯文哲遭約談 網嘆：先知

聯合新聞網／ 綜合報導
2021年9月16日，時任台北市議員王世堅質詢時，親自送上仿製的「魔戒」，提醒柯文哲「權力就像魔戒，戴上去就拿不下來了」。圖／聯合報系資料照片
2021年9月16日，時任台北市議員王世堅質詢時，親自送上仿製的「魔戒」，提醒柯文哲「權力就像魔戒，戴上去就拿不下來了」。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲京華城弊案，不僅住處、辦公室遭檢廉搜索，本人也被帶回約談。對此，從2人仍是台北市長、台北市議員時就是死對頭的王世堅十分感嘆，他表示在2021年曾送柯「魔戒」，警告不可迷戀權力，如今柯遭檢調搜索，讓王世堅大嘆「不勝唏噓」。

柯文哲近日涉及多件醜聞，當政治獻金案延燒之際，他先因涉京華城弊案遭檢廉帶回約談。對此，昔日台大醫院同事施景中醫師在臉書貼文指出，可惜自己在國外，否則在醫院看見老同事「一定會互相擊掌道賀」；另外，館長也曾放話若柯文哲遭搜索就「帶人包圍地檢」，晚間於YouTube直播回應，目前狀況仍不明朗，若柯遭政治迫害「我們當然就抗爭」，但若有證據指出涉及弊案「這個就完了，這個就真的是心碎」。

身為「柯黑大將軍」的立法委員王世堅，自然沒放過調侃死對頭的機會，他於臉書發文指出，早在2021年就曾送柯文哲「魔戒」，告誡柯「權力有如魔戒，戴上去就脫不下來」，勸告對方千萬不可迷戀權力、濫用權力、只追求權力。

如今柯文哲涉弊案遭調查，王世堅回想往事大嘆「不勝唏噓」，文末更以柯文哲的名言酸溜溜寫道「政治不難找回良心而已」。貼文曝光後許多網友留言朝聖，「堅哥先知」、「世堅唯一柯學家」、「偉哉我堅哥！永遠的先知！」、「堅哥先知，一開始我還不明白，覺得為什麼你要百般刁難柯，當時覺得你只是搏版面，抱歉，你是對的」。

京華城 施景中 柯文哲 王世堅 館長 魔戒

延伸閱讀

曾放話柯文哲被搜索包圍地檢！館長稱接警政署電話 若發生1情況：我們就抗爭

柯文哲遭搜索！昔同事舉杯慶「在醫院必相賀」 網曝：很怪會讀這書

柯文哲涉京華城案 妻子陳佩琪晚間移送北檢複訊

【重磅快評】柯文哲隔空問當局 讓人想起當年上銬的阿扁

相關新聞

柯文哲涉京華城案 妻子陳佩琪晚間移送北檢複訊

民眾黨主席柯文哲身陷京華城案，檢察官今天上午指揮廉政兵分7路搜索柯文哲及台北市前副市長彭振聲住處及柯文哲2間辦公室，以被告身分約談柯文哲及彭振聲，而柯妻陳佩琪及彭妻謝姓女子均為證人。廉政署約於晚間7點40分，將陳佩琪移送台北地檢署複訊，陳不發一語。

政治獻金金額曝光！應曉薇養名駒、送小孩出國深造 評論員：若無外快難支持

京華城案延燒，台北市議員應曉薇涉嫌收受威京集團主席沈慶京4500萬元政治獻金，遭到台北地方法院裁定羈押。然而，根據公開資料，其過往的政治獻金僅775萬多元，現在不少民眾開始翻出應曉薇養名駒、送小孩到國外唸書等，時事評論員指，「若沒有外快，很難支持女兒唸書。」

王世堅昔日送「魔戒」勸不可迷戀權力…今柯文哲遭約談 網嘆：先知

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，不僅住處、辦公室遭檢廉搜索，本人也被帶回約談。對此，從2人仍是台北市長、台北市議員時就是死對頭的王世堅十分感嘆，他表示在2021年曾送柯「魔戒」，警告不可迷戀權力，如今柯遭檢調搜索，讓王世堅大嘆「不勝唏噓」。

曾放話柯文哲被搜索包圍地檢！館長稱接警政署電話 若發生1情況：我們就抗爭

京華城案延燒，民眾黨主席柯文哲住處跟辦公室今（30）日上午被檢廉搜索，其夫人陳佩琪晚間也被移送台北地檢署複訊。網紅館長先前曾經放話，如果柯文哲被搜索、帶回，就帶人包圍地檢，轄區中正一警分局已先在北檢門口架設鐵馬護欄，並在廉政署布置維安警力。

【重磅快評】柯文哲隔空問當局 讓人想起當年上銬的阿扁

檢廉一早搜索民眾黨主席柯文哲住家和黨部，近午柯震怒表示，今天是台灣歷史第一次在野黨主席住家和黨部被搜索，請執政當局說清楚...

柯文哲遭搜索！昔同事舉杯慶「在醫院必相賀」 網曝：很怪會讀這書

民眾黨主席柯文哲涉京華城案，不僅住處遭台北地檢署偕同廉政署辦案人員搜索，柯文哲本人也被帶回詢問。柯文哲昔日台大醫院同事施景中醫師在臉書發文透露，自己開了酒慶祝，且收到許多朋友私訊告知，更指若自己在國內一定會在醫院與平日的老同事互相道賀。貼文引來網友留言道，看來柯文哲在台大不討人喜歡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。