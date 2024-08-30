王世堅昔日送「魔戒」勸不可迷戀權力…今柯文哲遭約談 網嘆：先知

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，不僅住處、辦公室遭檢廉搜索，本人也被帶回約談。對此，從2人仍是台北市長、台北市議員時就是死對頭的王世堅十分感嘆，他表示在2021年曾送柯「魔戒」，警告不可迷戀權力，如今柯遭檢調搜索，讓王世堅大嘆「不勝唏噓」。

柯文哲近日涉及多件醜聞，當政治獻金案延燒之際，他先因涉京華城弊案遭檢廉帶回約談。對此，昔日台大醫院同事施景中醫師在臉書貼文指出，可惜自己在國外，否則在醫院看見老同事「一定會互相擊掌道賀」；另外，館長也曾放話若柯文哲遭搜索就「帶人包圍地檢」，晚間於YouTube直播回應，目前狀況仍不明朗，若柯遭政治迫害「我們當然就抗爭」，但若有證據指出涉及弊案「這個就完了，這個就真的是心碎」。

身為「柯黑大將軍」的立法委員王世堅，自然沒放過調侃死對頭的機會，他於臉書發文指出，早在2021年就曾送柯文哲「魔戒」，告誡柯「權力有如魔戒，戴上去就脫不下來」，勸告對方千萬不可迷戀權力、濫用權力、只追求權力。

如今柯文哲涉弊案遭調查，王世堅回想往事大嘆「不勝唏噓」，文末更以柯文哲的名言酸溜溜寫道「政治不難找回良心而已」。貼文曝光後許多網友留言朝聖，「堅哥先知」、「世堅唯一柯學家」、「偉哉我堅哥！永遠的先知！」、「堅哥先知，一開始我還不明白，覺得為什麼你要百般刁難柯，當時覺得你只是搏版面，抱歉，你是對的」。