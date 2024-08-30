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曾放話柯文哲被搜索包圍地檢！館長稱接警政署電話 若發生1情況：我們就抗爭

聯合新聞網／ 綜合報導
館長陳之漢。圖／聯合報系資料照片
館長陳之漢。圖／聯合報系資料照片

京華城案延燒，民眾黨主席柯文哲住處跟辦公室今（30）日上午被檢廉搜索，其夫人陳佩琪晚間也被移送台北地檢署複訊。網紅館長先前曾經放話，如果柯文哲被搜索、帶回，就帶人包圍地檢，轄區中正一警分局已先在北檢門口架設鐵馬護欄，並在廉政署布置維安警力。館長晚間回應此事，坦言接到警政署等單位關切電話，對於柯文哲遭搜索，館長直言若最後柯文哲遭政治迫害，「我們當然就抗爭」。

柯文哲住處、辦公室遭搜索，隨後柯也被帶回約談，民眾黨醜聞鬧得滿城風雨。館長陳之漢日前言論也被翻出，他曾放話若柯文哲被搜索、帶回，將會「帶人包圍地檢」。為防範民眾滋事，轄區中正一警分局早已在北檢門口架設鐵馬護欄，並安排20名警力前往廉政署，維護司法機關的安全。

面對眾多鄉民敲碗出來面對，館長晚間在YouTube開直播回應，他坦言從下午開始，公司員工陸續接到警政署、刑事警察大隊、記者等各方電話關切「館長有要找人過來嗎？」對此，館長表示目前還不需著急、案情還不明朗，要看後續案情發展再決定如何處理。

館長表示，若柯文哲不幸遭羈押，必須先看檢方羈押的理由，若是柯文哲遭政治迫害，「我們當然就抗爭，這時候我們就可以出來抗爭了」；反之若真的有證據顯示柯文哲涉貪，「這個就完了，這個就真的是心碎」。

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