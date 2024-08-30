柯文哲遭搜索！昔同事舉杯慶「在醫院必相賀」 網曝：很怪會讀這書

民眾黨主席柯文哲涉京華城案，不僅住處遭台北地檢署偕同廉政署辦案人員搜索，柯文哲本人也被帶回詢問。柯文哲昔日台大醫院同事施景中醫師在臉書發文透露，自己開了酒慶祝，且收到許多朋友私訊告知，更指若自己在國內一定會在醫院與平日的老同事互相道賀。貼文引來網友留言道，看來柯文哲在台大不討人喜歡。

身為柯文哲昔日同事的施景中醫師在臉書貼文指出，柯文哲住處遭搜索後，不僅網路一片歡呼聲，自己也收到許多朋友私訊告知此消息，施景中也嘆，可惜自己在國外，否則在醫院看見老同事「一定會互相擊掌道賀」，更不認同柯母請求檢調問學校老師對柯的評價以證其品德佳的說法，「應該還是要問學校的同學、醫院裡頭的同事」，文末更說今日的場景，彷若麟洋配獲得奧運金牌的全民歡騰，也貼出一支酒瓶和高腳杯的照片，稱自己「只好旅館裡」開德國某牌啤酒歡慶。

貼文引來網友熱議，有網友酸柯文哲的母親，老師都會將負面特質轉換成正面評語，「以我的經驗，給予的都是正面評語。『調皮搗蛋』變成『活潑好動』；『請再努力』變成『殊堪嘉許』」，而對於同學、同事對柯文哲的看法，網友下結論指出「可見這位以前在台大是蠻不受歡迎的」。

也有網友曾耳聞柯文哲大學時期的軼事，「上次一個其他準醫學中心的主任跟我說的，他的姐夫是 seafood 的大學同學（陽明），就說他當時在班上就很奇怪了，還在上課的時候私下研讀毛語錄」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康