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任民眾黨緊急應變召集人 黃國昌：現不存在代理主席問題

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民眾黨成立緊急應變小組 表態力挺柯文哲捍衛清白

中央社／ 台北30日電

檢廉偵辦京華城案，今天上午派員前往民眾黨主席柯文哲家中等地搜索，柯文哲隨後前往廉政署接受約談。民眾黨下午召開臨時中央委員會，宣布成立緊急應變小組。

檢廉偵辦京華城案，今天上午派員前往柯文哲家中、台玻大樓、民眾黨中央黨部等地搜索。約花4個多小時，柯文哲於中午11時54分在檢廉人員陪同下步出家門。

中央委員會會後發布新聞稿指出，因應檢廉今天搜索民眾黨中央黨部、柯文哲台玻辦公室及住所，召開臨時中央委員會，並達成幾點決議。

新聞稿指出，委員會決議即刻成立中央緊急應變小組，共同召集人包含中央委員林富男、中評會主委李偉華及立法院黨團總召黃國昌，並納入黨公職等擴大參與，配合司法調查期間，維持黨務運作，全黨齊心、團結共同力挺柯文哲捍衛清白。

新聞稿表示，針對今天民眾黨中央黨部遭搜索，民眾黨第一時間即表明會配合調查，但不應踰越偵查必要之範圍。然而，在民眾黨告知中央黨部並未設有主席辦公室後，檢方仍執意於黨部人員工作空間，進行摸索式蒐證，意圖令人費解。

新聞稿指出，檢廉如此大動作進行搜索國內主要政黨中央黨部究竟有何具體事證、正當性與必要性？若意在配合政治攻擊與傳媒炒作展演，將重創司法公信力，民眾黨嚴正要求執政當局應出面說明。

新聞稿表示，民眾黨呼籲司法應依證據公正辦案、謹守正當法律程序、遵從偵查不公開原則，勿引導外界未審先判，侵害民眾黨及柯文哲名譽。民眾黨同時嚴厲譴責特定媒體捏造假新聞、名嘴造謠，製造抹黑柯文哲的輿論。

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