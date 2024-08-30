白籲檢調勿踰越偵查必要範圍 綠：企圖影響辦案

民眾黨主席柯文哲住家和民眾黨部遭搜索，民眾黨呼籲「檢調勿有踰越偵查必要範圍舉動」。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，民眾黨企圖影響檢調辦案，當民眾黨說檢調搜索是不必要的，沒有充分理由，「不就是侵犯檢調獨立公正辦案的權力嗎？」

吳思瑤上午在立法院舉行輿情回應記者會，對於檢廉今天搜索柯文哲及民眾黨部表示，京華城案相關涉案人都已經到案，柯文哲是最後一塊拼圖，柯文哲做為京華城案主導者，用市長的權力要求都發局官員配合，甚至也要求時任副市長的彭振聲，利用其主持都委會的權限，透過都委會做出有利於京華城容積獎勵擴大的決議。

吳思瑤指出，柯文哲明明是下達指令者，現在還東甩鍋西切割，一下推給都委會，一下推給下層官員在做決定，完全不負責任的作為。檢調今天搜索柯文哲的處所及民眾黨辦公室，透過檢調的縝密調查，讓整個事件真相水落石出，這也是社會所關注的。

針對民眾黨涉入的政治獻金爭議，吳思瑤提到，民眾黨昨天的記者會，一如以往，留下更多破綻，引來更多質疑，再次看到「五鬼搬運狂洗錢」、「明目張膽做假帳」，柯文哲顯然已經不在意社會觀感，昨天的記者會目的是大內宣，柯文哲使出哀兵之計，盡可能放低姿態，做足了政治動作都是為了安撫小草、籠絡小草。

吳思瑤說明，就算民眾黨已是風中殘燭，昨天記者會也只是為了鞏固支持者，無助於釐清真相，也無關乎真心誠意向社會報告，柯文哲更是驚句連發，柯文哲敢講，社會不敢聽，這類的驚句連發，就是說給小草聽的。

吳思瑤表示，立法院新會期，民眾黨是否依舊選擇藍白合，站在杯葛施政的一方，還是有所收斂，值得觀察，但對民進黨團而言，下會期是民生優先，朝野合作，只要議題有正當性，法案是福國利民，符合國家發展需要，民進黨願意跟任何在野黨合作，這個基調不會改變。

吳思瑤也提到，民進黨樂意跟國民黨合作，若國民黨對於跟民眾黨合作有所存疑，只要議題正當，符合人民需求，民進黨做為執政黨，跟國民黨擴大合作，也是民進黨的選項。

民進黨團副幹事長洪申翰強調，柯文哲用請假方式跟民眾黨軟性切割，無法阻止台灣社會對柯文哲、民眾黨尖銳的質疑。民眾黨打著公開透明、財政紀律的旗號卻最沒有紀律，已不被台灣社會信任。