柯住處及黨部遭搜索 黃國昌：對柯文哲清白有信心

檢廉偵辦京華城案，今天派員搜索民眾黨主席柯文哲住處等地。民眾黨團總召黃國昌表示，目前為止民眾黨全黨上下都對柯文哲的清白有信心，但不解為何搜索主要在野黨的中央黨部，這需要非常嚴肅看待。

媒體詢問是否有迫切需要推舉代理黨主席，民眾黨立法院黨團副總召吳春城指出，柯文哲昨天已經正式請假，黨不能一天沒有主席，「這個應該是大家必要討論的（議題）」。

檢廉偵辦京華城案，今天上午派員前往柯文哲家、台玻大樓、民眾黨中央黨部等地搜索。柯文哲中午步出家門口時說，台灣歷史上第一次在野黨主席住家、辦公室和黨部被搜索，他非常坦蕩，知道自己沒有問題，但執政當局要清楚說明有什麼證據理由，要做這個動作。

民眾黨今天下午1時緊急召開中央委員會，討論如何應變緊急危機，會議開始前，黃國昌及吳春城接受媒體訪問。

黃國昌表示，他稍晚會先跟黨部人員了解搜索事由和範圍，他們非常不解為何搜索民眾黨中央黨部，因為黨部沒有柯文哲的辦公室，檢廉跑到黨部搜索的必要性為何，需要嚴肅看待。

黃國昌強調，目前為止民眾黨全黨上下都對柯文哲的清白有信心，什麼時候執政黨居然會搜索主要在野黨的中央黨部，這是需非常嚴肅看待的事情，其他細節等臨時中央委員會的會後記者會說明。

媒體也頻頻追問是否將推舉代理主席、黃國昌是否準備接任代理主席等議題。但黃國昌回應，這要等到中央委員會召開完以後，開記者會清楚說明，在中央委員會討論前，任何發言都不適當。