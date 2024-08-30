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京華城案重大進度！ 檢廉大陣仗搜索柯文哲住處

住處遭搜索 未見柯文哲如往常一早出門

中央社／ 台北30日電

檢調偵辦京華城案，今天清晨傳出檢調人員前往民眾黨主席柯文哲家中搜索。記者目擊，上午7時39分有3、4名戴口罩者下車後依序進入柯文哲家大門，但目前柯文哲尚未離開家中。

記者約上午7時30分抵達柯文哲位於台北市金山南路巷弄的宅邸，原本現場未發現有檢調人員進入，不過，約10分鐘後，柯家外出現有人持公事包在後門；上午7時39分，有3、4名戴口罩者下車後依序進入柯家大門。

原本柯文哲上午8時有私人行程，座車跟隨扈也抵達住處現場，但一早檢廉已進入柯文哲家，柯文哲的行程也因此受阻。

檢廉偵辦京華城案查出過程涉賄，27日拘提北市議員應曉薇、28日約談威京集團主席沈慶京、應曉薇助理吳順民等人。檢察官將應曉薇、吳順民、沈慶京聲請羈押禁見，台北地院裁定3人羈押禁見。

京華城

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