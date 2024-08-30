威京集團主席押了！京華城容積率弊案 法院裁定沈慶京羈押禁見

京華城容積率案持續延燒，台北市議員應曉薇涉嫌收受威京集團主席沈慶京4000萬元「公關費」，協助關說、施壓市政府放寬容積率，檢方聲押沈慶京、應曉薇與助理吳順民3人；台北地方法院率先裁定應曉薇、吳順民羈押禁見，最後才訊問沈慶京，庭訊約2小時結束，裁定沈慶京羈押禁見，可抗告。

據悉，檢廉偵辦京華城案數月，陸續約談、傳喚市府局處人員、都審委員等人到案說明，前台北市副市長彭振聲也被列為圖利罪被告，限制住居出境出海。檢廉除調查民眾黨主席、前市長柯文哲任內將京華城容積率從560%提高為840%的審議過程，也清查金流是否流入市府官員口袋。

然而，沈慶京、應曉薇是京華城容積率案的關鍵人物，檢廉認為沈慶京是行賄者、應曉薇是收賄者，兩人之間有對價，沈慶京2018年至2021年間涉嫌指示威京集團旗下公司，陸續提撥近千萬元公關費，應曉薇收賄後再於議員辦公室替京華城舉辦2場協調會，並找官員出席幫忙解套。

台北地檢署天指揮廉政署搜索威京集團旗下中華工程、中石化、應曉薇辦公室及住處、沈慶京住居處等，約談6名被告、12名證人，詢後有9人移送複訊，6名被告分別是應曉薇、沈慶京、京華城董事長陳玉坤、應曉薇辦公室執行長王尊侃、2名助理吳順民與陳佳敏，另3人為證人。

檢方複訊之後，認為應曉薇、沈慶京、吳順民犯罪嫌疑重大，且有串證、滅證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見；另命陳玉坤1200萬元交保、王尊侃500萬元交保、陳佳敏200萬元交保。

檢廉前晚獲悉應曉薇即將出境，緊急將她拘提到案，昨再押至台北市議會搜索，應曉薇面對媒體詢問表示「一點都不覺得委屈，身正不怕影子斜，堅持做對的事」；沈慶京則發聲明強調自己從未與官員妥協，也未送過紅包，但不論郝市府或柯市府都有官員索賄，都被他拒絕。

台北市議員應曉薇。圖／聯合報系資料照片

台北市議員應曉薇助理吳順民（左，藍口罩者）。圖／聯合報系資料照片 胡經周

【中央社台北30日電】

檢廉偵辦京華城案查出過程涉賄，27日拘提北市議員應曉薇、28日約談威京集團主席沈慶京、應曉薇助理吳順民等人。檢察官將應、吳、沈聲請羈押禁見，台北地院裁定3人羈押禁見。

台北市京華城的容積率於柯文哲市府任內暴增到840%，遭外界質疑護航業者。台北地檢署今年5月間分他字案偵辦，將柯文哲等人列為貪污被告，指揮廉政署北部地區調查組蒐證，陸續約談前副市長彭振聲、北市府官員、原都市計畫委員相關人員說明。

檢廉調查，威京集團數年來與國民黨籍台北市議員應曉薇相關帳戶有多次異常往來，總金額超過4000萬元，應曉薇再多次利用舉辦協調會等方式向柯市府遊說；威京集團於109年2月間也透過應曉薇拜訪彭振聲，希望放寬京華城容積率。

檢廉另發現，應曉薇27日晚間欲搭機前往香港，輾轉到台中機場要搭乘前往香港的最後一班班機，檢察官緊急指揮廉政署將應曉薇拘提到案。

檢廉28日發動偵查行動，兵分48路搜索威京集團、台北市議會及沈、應等人住家等地，並約談沈慶京、應曉薇、京華城董事長陳玉坤、應曉薇辦公室執行長王尊侃、助理吳順民、陳佳敏等6名被告及12名證人說明。

檢察官複訊後，認為沈慶京、應曉薇、吳順民涉犯貪污治罪條例違背職務行、收賄罪嫌重大，所犯為最輕本刑5年以上重罪，且有勾串、逃亡之虞，昨天向法院聲請羈押禁見，陳玉坤以1200萬元交保、王尊侃500萬元交保、陳佳敏200萬元交保，證人均請回。

沈慶京、應曉薇、吳順民的律師完成閱卷及律見後，北院昨晚9時許召開羈押庭，深夜11時許裁定應曉薇羈押禁見，並於今天凌晨裁定吳順民、沈慶京羈押禁見。