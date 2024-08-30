沈慶京找應曉薇 因「沒議員想碰」

京華城案關鍵在國民黨北市議員應曉薇便當會、協調會後，讓柯文哲市府催生「方案四」自創容積獎勵，已成北市議會調查小組重點；小組質疑，京華城允建樓地板面積的訴求多次在行政法院被駁回，柯市府明明贏了，卻還是以方案四容獎補償，為什麼給輸的一方補償？

威京集團主席沈慶京聲明提到郝、柯市府有官員索賄，台北市長蔣萬安下令請政風處主動調查、釐清。

根據會議紀錄，應曉薇不僅三次在便當會中談論京華城案，二○二○年六月二十三日、七月一日為京華城舉辦二場協調會，地點就位在議員辦公室內，當時有許多官員在場，最後催生了「方案四」進入台北市都市計畫委員會。

台北市議員應曉薇。圖／聯合報系資料照片

方案四內容大致是為創造台北市新地標、新都市亮點，延續信義計畫區的發展，帶動松山區的開發建設，重建主要希望提供具公益性、公共性的規畫設計。

因此請申設單位參照現行都市計畫及相關獎勵規定，以法定容積不超過百分之廿容積獎勵額度規畫設計，其加計容積移轉額度，合計建築容積以不超過法定容積一點五倍為上限。

「這就是外界質疑莫名其妙跑出來的『方案四』。」京華城調查小組召集人游淑慧說，台北市府訴訟贏了之後，還協助業者研擬這個方案四，且未經正常評估法制程序下，就直接由市府都發局於七月十日協助京華城提送補充資料，逕行併入前案。更詭譎的是七月十六日市府贏得行政訴訟後，都委會原決議是毋需再給京華城任何補救，方案四卻「異軍突起」，在下一次都委會中，一舉成為獨立審議案，開始走向容獎爭取之路。

至於為何沈慶京會找上應曉薇。藍營人士表示，京華城百分之八四○容積率實在太高，「沒有議員想碰。」但應曉薇和沈慶京兩人因軍系關係密切，導致應曉薇多年來關切通過京華城容積率。

民進黨北市議員趙怡翔說，長達六年，應曉薇總共開多達卅場京華城案協調會，平均每兩個月就來一次，幾乎成為京華城案的全職議員，「實在令人匪夷所思。」