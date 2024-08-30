檢方辦京華城案 幾已鎖定約談柯文哲

威京集團主席沈慶京涉行賄國民黨市議員應曉薇近千萬元，透過應曉薇關說放寬京華城容積率，台北地檢署前天指揮廉政署搜索約談沈慶京、應曉薇共六名被告到案，昨以有串滅證及有逃亡之虞，聲押禁見沈慶京、應曉薇與助理吳順民等三人。台北地方法院昨晚九時開庭，依序訊問應曉薇、吳順民、沈慶京。

據了解，沈慶京辯稱款項為給應曉薇的「政治獻金」，但檢廉認為是應曉薇收錢替沈慶京關說並施壓市府，將釐清資金流向。檢方辦案幾已鎖定民眾黨主席柯文哲，預料時機成熟就會約談柯文哲，案情恐持續延燒。

檢廉分析京華城案相關金流發現，二○一八至二○二一年間，沈慶京涉指示威京集團旗下公司陸續提撥「公關費」給應曉薇。據悉，第一層款項總額約達四千餘萬元，經分析再比對，應曉薇實際可運用第二層約近千萬元賄款。

應曉薇收款後，在議員辦公室替京華城舉辦兩場協調會，找來許多官員出席幫忙解套，這筆巨款有無輾轉流入其他官員、都委會委員口袋，是專案小組偵查重點。沈慶京則辯稱，他與應曉薇是多年好友，這些錢是他給應曉薇的「政治獻金」。

京華城案，威京集團主席沈慶京涉行賄國民黨市議員應曉薇近千萬元，應曉薇辦公室執行長王尊侃五百萬元交保。記者胡經周／攝影

京華城董事長陳玉坤昨獲以一二○○萬元交保、應曉薇辦公室執行長王尊侃則五百萬元交保，助理陳佳敏二百萬元交保。

陳玉坤資金雄厚，昨天凌晨二時左右檢方諭令交保，親友不到五時就拖著行李箱來辦保，六時前離開地檢署，被問及沈慶京與應曉薇遭聲押、心情如何？他僅頻揮手說謝謝。

檢廉認為，沈慶京與應曉薇是京華城容積率案關鍵人物，沈慶京是行賄者、應曉薇是收賄者，兩人之間有對價，應曉薇收賄後協助沈慶京關說，涉犯違背職務收賄罪，偵查重點鎖定柯文哲任內將京華城容積率從百分之五六○變成百分之八四○的審議過程。

沈慶京縱橫商場數十載，經歷過不少官司，昨天他請前特偵組檢察官越方如、台北地檢署前主任檢察官胡原龍擔任辯護人。越方如曾偵辦三一九槍擊案、扁家洗錢案，胡原龍偵辦過頂新混油案，兩人偵查經驗豐富。