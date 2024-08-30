和沈慶京在陶朱隱園唱歌 柯文哲認了

關於京華城容積率暴增案，曾任台北市議員的民進黨前立委高嘉瑜昨天爆料，柯文哲除與威京集團主席沈慶京便當會外，還有到陶朱隱園招待所唱歌，是否與沈慶京有不當往來？柯文哲昨天表示，他從不否認認識沈慶京，「財團老闆也是市民」，確實有跟沈慶京去唱過一次歌，是選後因為沒選上慰勞一下大家。至於京華城案，柯文哲強調，一切依法行政，他坦蕩蕩。

民進黨台北市議員簡舒培昨天赴監察院要求監院針對京華城案彈劾柯文哲。簡舒培表示，如果沒有柯文哲親簽、蓋章，京華城不會拿下如此高的容積獎勵，而且沈慶京透過國民黨台北市議員應曉薇陳情多年，橫跨三任市長，為何柯文哲會在最後一任改變心意，決定給予京華城史上最高的百分之八四○容積獎勵？柯文哲宛如京華城的阿拉丁神燈。

柯文哲表示，前天看到沈慶京聲明嚇一跳，如果當時知道是誰就會處理掉，既然沈慶京已經發聲明，且人也到地檢署說明，直接告知檢察官是誰就好。

對於被爆料曾到陶朱隱園招待所與沈慶京一起唱歌，柯文哲坦言，他擔任台北市長多年，彼此間也會遇到，他從來不否認認識沈慶京，財團老闆也是市民，選後有去唱過一次歌，因為沒選上慰勞大家，就只有一次，時間是選後。

柯文哲說，他對京華城案態度一樣，議員在便當會提出需求或陳情，全部公開透明，也會有會議記錄，他坦蕩蕩；議員便當會陳情事項，會寫下紀錄轉給相關局處處理，一切依法行政，該怎麼做就怎麼做，他只不過會要求動作快一點。