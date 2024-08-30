新聞眼／柯文哲一本爛帳 京華城風暴逼近

民眾黨主席柯文哲政治獻金案纏身，大陣仗開查帳記者會，對引爆黨內焦慮的京華城弊案卻輕描淡寫，還認了有和威京集團主席沈慶京到陶朱隱園唱歌，只是選後慰勞一下，柯又想用柯氏語言輕鬆過關，也許糊弄得了「小草」，但隨著檢方偵辦步步進逼，京華城案恐怕才會讓柯身陷司法泥淖。

政治獻金案及選舉補助款買房案重創柯文哲人設，讓「小草」對柯的支持崩解，前者更牽涉使公務員登載不實等罪，但京華城所涉貪汙罪刑更重，不僅會如鄭文燦案，一下就斷送政治生命，容積還是公共財，拿市民財產討好財團，更涉及踩到圖利的司法紅線。

但柯文哲昨天只想談帳目，沒主動提京華城，被媒體問到，柯只說一切「依法行政」、「該怎麼做就怎麼做」、「自己只不過會要求動作快一點」，以避重就輕的柯氏語言回應，卻細思極恐。

光是柯文哲所謂的「依法行政」就是一大問題，小市民想拿都更容積獎勵，須闖重重關卡，京華城壓根不是都更案，卻能爽拿都更獎勵，適法性也是關鍵一環；至於他說「會要求動作快一點」，對公務員而言就是長官要求「馬上辦」，造成公務員一定的壓力。

另外，柯文哲可堂而皇之說與沈慶京在豪宅裡唱歌是選後被慰勞，看似人情之常，卻完全顛覆柯不近財團的人設，更印證外界質疑柯、沈兩人友好，因此可能影響京華城容積暴增到史上最高之說，並非空口無憑。換言之，柯文哲自己招了和沈慶京的交情，難道自證己罪？

從檢方這段時間偵辦京華城案看來，先傳喚前朝官員、都委會委員再到前副市長彭振聲，要釐清柯市府如何拍板容積率暴增，再兵分四十八路搜索、傳喚、聲押沈慶京和應曉薇，劍指兩人涉嫌行賄、收賄的「對價關係」。顯然檢方的偵辦手法是「從裡到外」，試圖鞏固所有證據，屆時再傳喚最具實質影響力的柯文哲。

柯過去批評財團「拿刀叉吃人肉」，如今變成「財團老闆也是市民」，柯文哲身陷帳務、買房、京華城等風暴，應驗自己的話，「堅持好難」。