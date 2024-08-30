聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／柯文哲一本爛帳 京華城風暴逼近

聯合報／ 本報記者楊正海李承穎
民眾黨主席柯文哲政治獻金案纏身，昨大陣仗開查帳記者會，沒主動提京華城。圖為2022年10月京華城原址重建舉行動土典禮，威京總部集團主席沈慶京（中右）、柯文哲（中左）等人出席。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲政治獻金案纏身，昨大陣仗開查帳記者會，沒主動提京華城。圖為2022年10月京華城原址重建舉行動土典禮，威京總部集團主席沈慶京（中右）、柯文哲（中左）等人出席。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲政治獻金案纏身，大陣仗開查帳記者會，對引爆黨內焦慮的京華城弊案卻輕描淡寫，還認了有和威京集團主席沈慶京到陶朱隱園唱歌，只是選後慰勞一下，柯又想用柯氏語言輕鬆過關，也許糊弄得了「小草」，但隨著檢方偵辦步步進逼，京華城案恐怕才會讓柯身陷司法泥淖。

政治獻金案及選舉補助款買房案重創柯文哲人設，讓「小草」對柯的支持崩解，前者更牽涉使公務員登載不實等罪，但京華城所涉貪汙罪刑更重，不僅會如鄭文燦案，一下就斷送政治生命，容積還是公共財，拿市民財產討好財團，更涉及踩到圖利的司法紅線。

但柯文哲昨天只想談帳目，沒主動提京華城，被媒體問到，柯只說一切「依法行政」、「該怎麼做就怎麼做」、「自己只不過會要求動作快一點」，以避重就輕的柯氏語言回應，卻細思極恐。

光是柯文哲所謂的「依法行政」就是一大問題，小市民想拿都更容積獎勵，須闖重重關卡，京華城壓根不是都更案，卻能爽拿都更獎勵，適法性也是關鍵一環；至於他說「會要求動作快一點」，對公務員而言就是長官要求「馬上辦」，造成公務員一定的壓力。

另外，柯文哲可堂而皇之說與沈慶京在豪宅裡唱歌是選後被慰勞，看似人情之常，卻完全顛覆柯不近財團的人設，更印證外界質疑柯、沈兩人友好，因此可能影響京華城容積暴增到史上最高之說，並非空口無憑。換言之，柯文哲自己招了和沈慶京的交情，難道自證己罪？

從檢方這段時間偵辦京華城案看來，先傳喚前朝官員、都委會委員再到前副市長彭振聲，要釐清柯市府如何拍板容積率暴增，再兵分四十八路搜索、傳喚、聲押沈慶京和應曉薇，劍指兩人涉嫌行賄、收賄的「對價關係」。顯然檢方的偵辦手法是「從裡到外」，試圖鞏固所有證據，屆時再傳喚最具實質影響力的柯文哲。

柯過去批評財團「拿刀叉吃人肉」，如今變成「財團老闆也是市民」，柯文哲身陷帳務、買房、京華城等風暴，應驗自己的話，「堅持好難」。

京華城 容積率 彭振聲 應曉薇 政治獻金 柯文哲 沈慶京 選舉補助款 鄭文燦

延伸閱讀

柯文哲暫別黨主席 黃國昌努力承擔責任堅守崗位

柯文哲請假由誰代理？民眾黨：由中央委員會互相推選

列柯文哲記者會5大笑話 顏若芳：動員小草幫你拍拍手

柯文哲政治獻金醜聞纏身請假3個月 她轟靠這塊遮羞布：藍綠不敢的都做了

相關新聞

首位收押！京華城容積率案...她涉收賄4000萬元 應曉薇遭羈押禁見

京華城案持續延燒，台北市議員應曉薇涉嫌收受威京集團主席沈慶京4千萬元「公關費」，協助關說、施壓市政府放寬容積率，檢方訊後...

新聞眼／柯文哲一本爛帳 京華城風暴逼近

民眾黨主席柯文哲政治獻金案纏身，大陣仗開查帳記者會，對引爆黨內焦慮的京華城弊案卻輕描淡寫，還認了有和威京集團主席沈慶京到...

檢方辦京華城案 幾已鎖定約談柯文哲

威京集團主席沈慶京涉行賄國民黨市議員應曉薇近千萬元，透過應曉薇關說放寬京華城容積率，台北地檢署前天指揮廉政署搜索約談沈慶...

沈慶京找應曉薇 因「沒議員想碰」

京華城案關鍵在國民黨北市議員應曉薇便當會、協調會後，讓柯文哲市府催生「方案四」自創容積獎勵，已成北市議會調查小組重點；小...

京華城適用都更容積獎勵？威京集團指「從未取得」：容積申請是照都市計畫法

針對檢廉28日調查京華城容積率一案，威京集團主席沈慶京更被檢方依違背職務行賄罪嫌，列為被告聲請羈押禁見；威京集團29日發表聲明強調，京華城容積獎勵申請是按照都市計畫法，而非外界質疑的都更容積獎勵50%。

京華城弊案延燒...應曉薇、沈慶京遭聲押禁見 台北地院晚間9點開庭

京華城案持續延燒，台北市議員應曉薇涉嫌收受威京集團主席沈慶京近千萬元「公關費」，協助關說、施壓市政府放寬容積率，檢廉昨兵分48路搜索，訊後認定有串滅證及有逃亡之虞，聲押沈慶京、應曉薇與助理吳順民3人；台北地方法院今晚間9點開庭，依序訊問應曉薇、吳順民、沈慶京。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。