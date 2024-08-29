京華城適用都更容積獎勵？威京集團指「從未取得」：容積申請是照都市計畫法

針對檢廉28日調查京華城容積率一案，威京集團主席沈慶京更被檢方依違背職務行賄罪嫌，列為被告聲請羈押禁見；威京集團29日發表聲明強調，京華城容積獎勵申請是按照都市計畫法，而非外界質疑的都更容積獎勵50%。

針對媒體報導、名嘴質疑京華城適用都更容積獎勵一事，威京集團強調，京華城20%容積獎勵，非外界誤傳、按照一般都更案申請的容積獎勵上限可達50%辦理；如果京華城是都更案，就可享有50%容積獎勵，而非今日都市計畫案的容積獎勵上限僅20%。

威京集團指出，不少人將京華城容積獎勵的來源搞混，京華城案是以「都市計畫案，不是都更案」，容積獎勵申請是依據都市計畫法第24條取得20%容積獎勵，再加上30%容積移轉，讓京華城享有50%容積獎勵。

威京集團表示，關於都市計畫案的容積率獎勵，監察院早在2010年前就糾正內政部，要求對容積進行總量管制，之後內政部於2014年增訂「都市計畫法臺灣省施行細則」第34條之3，規定「非都更的容積獎勵以法定容積20%為限」，並飭令全國比照辦理。

威京集團指出，迄今，台北市政府對中央規定的「非都更的容積獎勵以法定容積20%為限」，沒有完備法令可用，而是採用「容積獎勵通案原則」辦理，業者只能依此原則的法定程序申請，除了京華城外，士紙（1903）、士電（1503）、南港輪胎（2101）等案皆依此原則辦理。

「京華城」依據都市計畫法第24條取得20%容積獎勵中，第一來自韌性城市貢獻獎勵4%，包括綠建築鑽石級標章、認養復盛公園。第二智慧城市貢獻獎勵8%，包括智慧建築鑽石級、設置法定停車位數6%以上充電車位以及電池交換設備供公眾使用。第三宜居城市貢獻獎勵8%，包括頂級商辦的耐震標章，以及整修道路鋪面以吉祥路、東寧路街廓及路寬1,000平方公尺以上。