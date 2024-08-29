京華城遭質疑適用都更容積獎勵 威京聲明：是都市計畫非都更案

針對媒體報導與名嘴質疑京華城適用都更容積獎勵，威京集團今天下午發出聲明指出，若京華城是都更案就可享有50%容積獎勵，而非都市計畫案的容積獎勵上限僅20%，但「京華城是都市計畫，不是都更案，從未取得都更的容積獎勵。」

威京集團表示，關於都市計畫案的容積率獎勵，監察院早在民國99年前就糾正內政部，要求對容積進行總量管制，之後內政部於103年增訂「都市計畫法臺灣省施行細則」第34條之3，規定「非都更的容積獎勵以法定容積20%為限」，並飭令全國比照辦理。

威京集團指出，台北市政府迄今沒有完備法令，而是採用「容積獎勵通案原則」辦理，業者只能依此原則的法定程序申請，士紙、士電、南港輪胎等案皆依此原則辦理。

威京集團表示，京華城所提的都市計畫變更細部計畫案，是依照「台北市府容積總量管制的通案原則」辦理，過程中歷經都委會多次會議研議、審議及專家諮詢會議審查等法定程序。

威京集團進一步指出，台北市「非都更案的容積獎勵通案處理原則」，是指非都更案可依照「台北市容積移轉審查許可自治條例」規定「容積移轉及獎勵容積不得超過法定容積的50%（都更、危老除外）」，也就是說容積移轉加容積獎勵不得超過法定容積的50%。

威京集團說明，法定容積的50%扣除內政部頒訂的「都市計畫容積移轉實施辦法」第8條第1項規定的法定容積移轉上限30%，剩餘20%即為容積獎勵（法定容積50%減30%容積移轉等於20%容積獎勵），這就是京華城取得20%容積獎勵的由來，也是台北市政府一再對外表明的立場。

京華城法定基準容積為560%，在容積移轉方面，京華城花費44億元高於市價購入容積30%；在容積獎勵方面，京華城依都市計畫法第24條辦理，經過公開展覽、研議與審議，申請過程是經北市都委會多次會議依法令與專業審查，始通過細部計畫，給予京華城20%容積獎勵。