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沈慶京指控郝市府官員索賄 郝龍斌嗆 : 如果有 就請公布姓名

聯合報／ 記者陳洛薇林銘翰楊正海／台北報導
台北市前市長郝龍斌。圖／聯合報系資料照片
台北市前市長郝龍斌。圖／聯合報系資料照片

威京集團主席沈慶京京華城容積獎勵案被控行賄，他昨發聲明指控郝市府及柯市府時期都有官員向他索賄，該查的是貪瀆的公務員。台北市前市長郝龍斌昨天表示，郝市府任內有任何官員索賄，歡迎明確指出人、事、時、地、物，並立刻向檢調舉發，不要繪聲繪影轉移焦點。

北市府政風處也指出，請威京集團具體指名道姓或於檢察官偵查過程逕為告發。民眾黨發言人吳怡萱表示，本案已經進入司法程序，交給檢調單位查清楚。

郝龍斌說，他擋京華城案擋八年，沈慶京還指控他霸凌，如今又指控郝市府官員索賄，「如果有，就請他公布姓名」，請檢調立即調查，他始終相信真金抹不黑、木炭漂不白。

郝龍斌表示，威京集團聲明一直在轉移柯市府給予過高容積率爭議，他主政時期，對容積獎勵依法行政嚴格把關，京華城竣工至停業僅十八年，乃因威京集團經營不善自行決定拆除，它不是危老，何來適用都更條例獎勵？柯市府給京華城八四○％容積獎勵才是問題所在。

京華城 吳怡萱 容積率 沈慶京 郝龍斌

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