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沈慶京：捐地後容積變少 衍生爭議

聯合報／ 記者呂俊儀／台北報導
威京集團主席沈慶京。圖／聯合報系資料照
威京集團主席沈慶京。圖／聯合報系資料照

威京集團主席沈慶京昨以「無妄之災」影射有官員索賄未成報復；威京集團表示，京華城申請容積率爭議卅多年，主因是法令欠缺、地方政府修法速度跟不上社會變化，導致企業成為政治人物挾怨報復的犧牲品。

京華城球體建築是很多台北人的記憶，民國九十年開幕，因不堪虧損，一○八年十一月卅日結束營業，商場改建商辦，由同集團中石化旗下鼎越開發以三七二億餘元標下。

沈慶京說，明明是當年市府公務員在都市計畫主要計畫公告上表述不清，要求京華城捐地百分之卅後，商三基準容積率依法應該是百分之五六○，文稿竟寫成百分之三九二，「捐地後反而容積變更少，豈有此理」，衍生爭議數十載。威京集團表示，北市所有商三建案基準容積率皆為百分之五六○，京華城陳情，郝市府都不處理，當時有市府官員前來索賄，被斷然拒絕。

沈慶京還說，柯市府時代，京華城不斷向市長、市府、市議員陳情，過程中有位官員透過一名律師索賄，「我當然拒絕」，結果京華城再被接連報復。雖之後監察院糾正台北市政府，認為應回復京華城的基準容積率為百分之五六○，但這位官員仍「刻意交代」將保障的允建樓地板面積刪除。「容積成為政治人物報復手段，將京華城汙名化造成寒蟬效應，以後官府有錯，老百姓和企業敢陳情嗎？」沈慶京強調，柯市府哪有給京華城特權，是北市府不依法令行事，刁難京華城容積既有權益。

威京集團說，京華城再開發是改建案、都市計畫案，不是都更案，內政部早在十多年前就要求各縣市要訂定法令「非都更獎勵容積以法定容積百分之廿為限」，但北市府沒訂法令規範，京華城只能照北市原則辦理。

京華城 容積率 改建案 沈慶京

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