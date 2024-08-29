京華城案燒向黃珊珊？ 白議員：信任她清白

北檢昨天兵分多路調查京華城容積獎勵案，將威京集團主席沈慶京列為行賄罪被告偵辦。外界質疑，沈慶京過去相當支持北市前副市長黃珊珊，柯文哲可能是由黃珊珊牽線而認識沈慶京；柯市府時期幕僚說，柯文哲雖與沈慶京友好，但相信柯文哲、黃珊珊都不會做違法的事，民眾黨北市議員陳宥丞也說，「我非常信任黃珊珊的清白」。

沈慶京因父親沈春池為國民革命軍軍官的關係，與軍系政治人物關係良好，黃珊珊有軍方系統背景，在政界至少卅年，從議員、副市長、立委，當然熟識沈慶京。

綠營人士表示，柯文哲有問過黃珊珊關於京華城案，問題是黃珊珊有沒有替沈慶京、柯文哲牽線，畢竟她是副市長，又是軍系民代，加上威京集團子公司鼎越開發董事長朱亞虎曾任台北市兵役處處長，要調查這些人有無不當關係。

另外，前監察委員劉德勳二○一六年糾正北市府，讓京華城容積率從百分之三九二提升至百分之五百六十，劉退休後到沈春池基金會擔任董事，也曾被藍綠質疑不單純，希望相關單位調查。

柯市府幕僚表示，沒看過黃珊珊與沈慶京同台過，連不公開行程都沒有，柯文哲的行程確實曾看過沈的名字出現，但他不覺得柯文哲會做違法的事情，也相信黃珊珊沒有涉案。

京華城調查小組召集人、國民黨議員游淑慧透露，半個月前有人向她密報，沈慶京因覺得事態不太妙就出國，七月中旬時，檢方曾經傳喚過沈慶京，但當時他請過一次假，檢調動作有點太慢。