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冷眼集／京華城案誰在刀叉吃人肉？答案呼之欲出

聯合報／ 本報記者楊正海
民眾黨主席柯文哲身陷京華城容積暴增案風波。記者林澔一/攝影
民眾黨主席柯文哲身陷京華城容積暴增案風波。記者林澔一/攝影

京華城爭議橫跨三個市長任期，容積從百分之三九二暴增到百分之八四○是在柯文哲第二個任期出現，過去柯文哲總愛譏諷政商關係像「刀叉吃人肉」，凸顯自己清廉，但隨著檢方抽絲剝繭偵辦、市議會調查小組調查，究竟誰在吃人肉？即將呼之欲出。

檢廉偵辦京華城容積案，昨大動作搜索，以貪汙被告身分偵訊威京集團主席沈慶京、北市議員應曉薇，加上檢方日前傳喚柯市府官員、前副市長彭振聲等人，但這些被告，在整個京華城中「實質影響力」，恐都不如身為市長的柯文哲。

回顧京華城案容積案，郝龍斌時代只願意給百分之三九二，之後因監委糾正而取得百分之五六○，但在柯文哲任內不斷交辦、層層授意、指示彭振聲當ＰＭ等情況下，最後自創容積獎勵，讓京華城一路過關取得百分之八四○高額容積。其中有百分之廿的容積獎勵換算下來是五千多坪，在寸土寸金首都，若非首長授意，誰敢「容積大放送」？

柯文哲第一個任期內也不認同京華城容積暴增，第二任期內居然可讓京華城「長大」到不可思議，尤其許多關鍵公文都是柯文哲親簽交辦。無論沈慶京是否長袖善舞？應曉薇選民服務如何到位？柯為財團服務到家，已不是那位標榜新政治、誇談財團老闆要見他只能到市府吃便當的「柯市長」。

面對京華城容積獎勵爭議，最該說明白、講清楚的人就是柯文哲，他政治獻金假帳案風波未平，又被爆出用選舉補助款四千三百萬元購買商辦當包租公，恐怕只能期待檢廉單位釐清他在京華城案中與財團剪不斷、理還亂的關係。

柯文哲每次遭質疑清廉操守，就拿「沒有一毛錢進自己口袋」振振有詞；出現政策瑕疵、爭議，就說識人不明、用人不當，抱怨為何離他而去的人都回來爆料，但講多了很難去說服支持者，就像過去柯文哲自認他的credit（信用）最好，現在有誰敢信？

在京華城案後，柯文哲尚未被約談、傳喚，但卻已先給自己打了強心劑說「對啦，圖利，哪個地方不合法？」道德標準低下至此，在「小草」眼中，「阿北」已愈來愈陌生。

京華城 包租公 彭振聲 應曉薇 政治獻金 柯文哲 沈慶京 郝龍斌

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