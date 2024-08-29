應曉薇便當會後 柯文哲裁示京華城案盡速辦理

檢廉單位偵辦北市府涉嫌圖利京華城容積獎勵案，懷疑北市議員應曉薇涉嫌收賄拘提到案。根據台北市政府資料，應曉薇在三次「議員與市長便當會」中，與當時的市長柯文哲討論京華城案，並替京華城舉辦五次協調會，催生「方案四」自創容積獎勵項目。不過，藍綠市議員都認為，當時的市長柯文哲才有最終決定權。

知情人士透露，京華城相關人員於二○二○年二月十八日透過應曉薇及其助理安排，私下拜訪當時的副市長彭振聲、時任都發局長黃景茂等人；三月十日首場便當會，應曉薇提出了京華城容積問題的陳情案。

當年六月十八日，北市府就知道與京華城有關容積的訴訟結果會在七月十六日出爐，但應曉薇卻在六月廿三日及七月一日，以京華城董事長陳玉坤陳情為由，在市議員辦公室內替京華城舉辦兩場協調會，協調會的目的就是請出席的市府官員想辦法替京華城解套，最後催生出容積獎勵百分之廿的「方案四」的計畫。

國民黨台北市議員應曉薇協助京華城容積率放寬案，涉收受威京集團近千萬元，檢廉昨搜索應曉薇辦公室。記者林澔一／攝影

當年七月三日，也就是應曉薇密集舉辦兩次協調會後，京華城提出了只有一頁、有都市更新容積獎勵的「方案四」計畫到北市府；七月十日黃景茂簽核方案四提送都委會，十二月廿四日都委會第七七五次會議委員質疑用都更容獎的對價性、公益性、適法性不足等問題。

二○二一年一月六日，應曉薇再替京華城舉辦第三次協調會，並於四月廿一日與柯文哲第二次便當會後，柯便裁示都發局擔任京華城案ＰＭ，八月十日柯文哲第三次與應曉薇便當會結束後，再指定彭振聲擔任京華城案ＰＭ，同時裁示盡速辦理，在九月九日都委會決議要給京華城百分之廿容積獎勵前後，應曉薇又在九月六日、十二月十五日替京華城舉辦了第四、五次協調會。

知情人士認為，應曉薇找官員幫京華城想解套方法，不代表官員一定要埋單，市府才有行政權，柯文哲與沈慶京私下接觸才是問題點。

「市長才有決定權…」北市議會京華城調查小組召集人、國民黨市議員游淑慧表示，重點不在便當會，柯文哲三次明確指示「積極協助辦理」，代表在便當會前就了解案情，柯文哲也曾私下問過彭振聲案件細節；調查小組成員、民進黨市議員許淑華認為，應曉薇扮演協助角色，整件事情若無市長授意，京華城案不可能過關，「市長不同意，議員也沒辦法」，主事者還是柯文哲，是他答應要幫京華城處理容積問題。