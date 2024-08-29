京華城案48路搜索帶回18人 應曉薇涉收賄遭聲押

國民黨台北市議員應曉薇積極協助京華城容積率放寬案，涉嫌收受威京集團近千萬元「公關費」，檢廉認為應曉薇收錢後替威京集團主席沈慶京關說並施壓市府，涉犯違背職務收賄罪，昨兵分四十八路搜索，帶回十八人調查，沈慶京被控行賄、應曉薇被控收賄，台北地檢署今天凌晨聲押應曉薇。

檢廉查金流是否流向柯市府官員

據了解，檢廉單位偵辦京華城案數月，已陸續約談、傳喚市府局處人員、都審委員等人到案說明，前副市長彭振聲還列為圖利罪被告，限制住居出境出海，除調查前市長柯文哲任內將京華城容積率從百分之五百六十變百分之八百四十的審議過程，也正清查金流有無流入柯文哲等市府官員口袋。

應曉薇：不委屈 身正不怕影子斜

檢廉單位是在前晚獲悉應曉薇即將出境，緊急將她拘提到案，昨天上午再押至台北市議會研究室搜索；檢廉帶走三箱資料，應曉薇面對媒體詢問是否委屈時表示：「一點都不覺得委屈，身正不怕影子斜，堅持做對的事。」她強調堅持身為議員該做的事，就是把任何小市民、集團或任何人的陳情請市府協助，「不合情、不合法的事情，誰牽線也沒用。」她回應媒體時，廉政官一度打斷說，「沒要回答任何問題，我們正在執行公務」。

京華城容積率爭議，北市議員應曉薇及威京集團主席沈慶京（圖左）昨天晚間移送台北地檢署偵訊。記者胡經周／攝影

沈慶京：郝或柯市府都有官員索賄

沈慶京則發聲明強調自己從未與官員妥協，也未送過紅包，但不論郝市府或柯市府都有官員索賄，都被他拒絕；他在聲明中表示受到無妄之災，因不妥協、不送紅包才黑鍋背這麼大、吃了這麼多虧。檢調昨也搜索威京集團，與京華城改建相關的關係企業中石化及子公司鼎越開發、中工都發布重大訊息強調配合偵辦，公司營運及財務未受影響。

台北地檢署昨天指揮廉政署搜索威京集團旗下中華工程、中石化及台北市議員應曉薇辦公室、沈慶京與應曉薇等人住居處，約談六名被告、十二名證人，詢後有九人移送北檢偵訊，其中六人列貪汙被告，分別是應曉薇、沈慶京、京華城董事長陳玉坤及應曉薇辦公室執行長王尊侃、兩名助理吳順民與陳佳敏，另三人為證人。

比對金流 近千萬公關費給應曉薇

據了解，檢廉比對金流發現沈慶京於二○一八至二○二一年間，涉嫌指示威京集團旗下公司陸續提撥「公關費」給應曉薇，金額近千萬元，應曉薇收款後曾替京華城舉辦兩場協調會，地點就在市議員辦公室內，並找了許多官員出席幫忙解套。

京華城高容積率起點源於二○二○年三月十日應曉薇首次與柯文哲的「便當會」，當時有提及容積率問題，便當會結束後，京華城三月十七日就送陳情書到市長室，五月廿一日開完第七六五次都委會，六月廿日召開第一次專家學者會議，有委員認為市府可替京華城擬方案後進入都委會審議。此階段應曉薇是否買通官員護航？或是官員配合圖利？都是調查重點。