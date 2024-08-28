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涉收賄關說放寬京華城容積率 應曉薇移送北檢複訊

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應曉薇列京華城案貪汙被告 移送北檢複訊

中央社／ 台北28日電

檢廉偵辦京華城案，查出陳情過程涉賄，昨天拘提欲出境的國民黨台北市議員應曉薇，今天兵分48路搜索，以貪汙被告身分約談威京集團主席沈慶京。廉政署晚間8時許將應曉薇移送北檢。

台北市京華城的容積率於柯文哲市府任內暴增到840%，遭外界質疑護航業者。北檢今年5月間分他字案偵辦，將柯文哲等人列為貪汙被告，指揮廉政署北部地區調查組蒐證，陸續約談前副市長彭振聲、北市府官員、原都市計畫委員相關人員說明。

檢廉調查，京華城於民國109年2月透過應曉薇找彭振聲，要求將陳情案送交都委會，但彭振聲認為須先經都發局評估而拒絕；柯文哲同年3月10日召開與應曉薇的「便當會」。應曉薇先前受訪時表示，她在便當會30分鐘內轉達市民陳情案，京華城只是其中之一。

檢廉查出，京華城於109年3月10日便當會後，同年3月17日直接向台北市政府市長室陳情，包含容積率560%及更多樓地板面積等內容，柯文哲同年3月19日交辦都市發展局處理。

檢廉進一步調查，懷疑京華城與應曉薇間疑有行收賄情事，另發現應曉薇昨天晚間欲搭機前往香港。檢察官緊急於昨晚指揮廉政署將應曉薇拘提到案。

檢廉今天發動偵查行動，兵分48路搜索威京集團、台北市議會及沈、應等人住家等地，並約談沈慶京、應曉薇、應曉薇的吳姓助理及陳姓助理、應曉薇的王姓友人、京華城董事長陳玉坤等6名被告及12名證人。

廉政署晚間陸續將應曉薇、沈慶京等人移送北檢複訊，全案朝貪汙治罪條例違背職務行、收賄罪偵辦，不排除強制處分。

京華城

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