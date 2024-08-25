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演唱會經濟學…樂壇樂見競爭「台北仍是首選」
台北市長蔣萬安與高雄市長陳其邁「爭搶」天后江蕙復出開唱，南北引爆「演唱會經濟學」，樂壇指出，南北競爭是良性發展，高雄以「城市觀光」帶動演唱會，台北則是巨星辦演唱會聚集地，且如今南北各有場地，歌手可以從北流、台北小巨蛋暖身，再躍上高雄世運主場館跟台北大巨蛋。
歐美音樂團體、歌手Cold Play、Ed Sheeran，以及韓國的BLACKPINK等大咖藝人接連到高雄開唱，再到即將登台的Bruno Mars，北市難免會被拿出來比拚，尤其大巨蛋即將開辦演唱會。
「大巨蛋對南北來說都是良性發展，只是導向不同。」曾任台灣滾石唱片公司副總經理、現任台北流行音樂中心執行長梁序倫分析，高雄市府近年以城市觀光帶動演唱會，台北市巨星演唱會一直相當密集，基本上主辦單位大多都不用宣傳、場場秒殺，演唱會選址仍優先考量北部，主因是成本，像器材、製作、媒體等，加上松山、桃園國際機場交通便捷。
梁序倫認為，國內外歌手考量的是檔期、場館容納人數，很多會先從北流、小巨蛋等暖身，再奮躍上世運主場館跟大巨蛋，民眾看演出的機會變多。他說，現在辦演唱會的單位都已有大型演出經驗，至於逃生疏散人員配置，只待第一場演唱會辦完，就能清楚建立ＳＯＰ。
對於大巨蛋的演唱會經濟，台灣流行音樂文化交流協會理事長許理平認為，象徵市府願意作領頭羊，帶領音樂產業，相關從業人員也會受到鼓舞，可能到大巨蛋聽完演唱會後，樂迷會繼續到Livehouse續攤，經濟效益便能擴及到夜經濟。
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