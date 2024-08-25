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大巨蛋效益驚人 也讓更多巨星願來

聯合報／ 記者邱書昱洪子凱林佳彣／台北報導
台北大巨蛋開辦演唱會在即，業界推估，可容納4萬人，將引爆破紀錄效益。圖／聯合報系資料照
台北大巨蛋開辦演唱會在即，業界推估，可容納4萬人，將引爆破紀錄效益。圖／聯合報系資料照

台北大巨蛋開辦演唱會在即，粗估場租約一天二一○萬元，究竟能創造多少商機？以台北小巨蛋容留一萬五千人為例，去年演唱會六十二場，實際票房收入約十八點五億元；大巨蛋可容納四萬人，業界推估，將引爆破紀錄效益。

遠雄指出，依台北大巨蛋場租收費標準，若辦演藝娛樂活動，場地基本租金為一天二一○萬，並抽百分之十票房收益，巨蛋園區總量限制是五萬九千八百三十三人，包含旅館、百貨、辦公室在內，球場內座位約四萬席。

遠雄副總經理楊舜欽表示，實際演唱會仍容納多少人，必須看主辦單位舞台架設位置和現場空間的人流數，包含舞台搭設後球場層可能有搖滾區，會有多少人也是主辦單位決定，目前的確已有很多演藝公司都有來洽談、場勘。

至於可創造多少收入？以北市委管場館為例，小巨蛋場租是每場門票收入百分之十，若不足五十二萬五千元者，以每場五十二萬五千元計算，其中演唱會辦六十二場（三十二檔），實際票房約十八點五億元，換算場租收入則約在一點八五億元。

另外，台北流行音樂中心表演廳最多可容納五千人，一次演出租用五天，場租共約一百一十萬元，預估今年度收入預算為一億二百四十九萬元。

「大巨蛋將引爆更大商機。」業界人士認為，大巨蛋即將開唱，意味承辦演唱會的公司有更多爭取國內外當紅藝人來台的籌碼，有更多場地「任君挑選」，尤其韓國藝人的經紀公司，會先將意向書廣發給在地承辦公司，如果公司能立刻排到合宜的場館、檔期等，就能獲得主辦機會。

大巨蛋 演唱會 舞台

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