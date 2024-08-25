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創外溢效果…演唱會經濟 高市府估創45億產值

聯合報／ 記者徐白櫻郭韋綺王昭月／高雄報導
高雄演唱會場次多，去年約吸引139萬人次，各大景點滿滿人潮。圖／高市府提供
高雄演唱會場次多，去年約吸引139萬人次，各大景點滿滿人潮。圖／高市府提供

高雄市長陳其邁以免場租、門票不抽成為誘因吸引演唱會落地高雄，高市府聲稱演唱會經濟為在地帶來數十億元經濟產值，但總缺少具體數字驗證。高市財政局表示，去年娛樂稅收大幅增加，周邊夜市商圈交易活絡，也吸引多家飯店投資，都是演唱會經濟的最佳證明。

去年三月，韓國女子天團BLACKPINK站上世運主場館舉辦世界巡迴演唱會，全台歌迷蜂擁至高雄，打響高雄演唱會經濟第一砲，接著COLDPLAY、紅髮艾德等國際巨星與天團都來高雄開唱，將高雄推升為「演唱會之都」。

市府統計，去年高雄共辦一一七場次演唱會，吸引近一百四十萬人次參與，締造四十五億元產值。今年元月至今，已辦九十六場，預計歌迷數與產值均會創新高。

財政局長陳勇勝說，高雄市前五年娛樂稅每年平均一點七五億元，去年在演唱會經濟帶動下成長至二點一八億元。另外，演唱會經濟還帶動旅宿、餐飲與周邊商圈的外溢效果，去年高雄住宿餐飲銷售額達九百廿九億元，帶動國際級飯店相繼加入戰場，萬豪、洲際及承億酒店外，日航酒店及高雄凱悅飯店未來也將投入營運，一家國際型飯店每年至少增加地方稅收四千萬元。

高雄市府還靠夜市商圈券、加宿暢遊、加食暢飲等整合性行銷手法，擴大經濟產值。經發局配合演唱會推出面額五十元的「商圈夜市優惠券」，歌迷憑票根先在捷運站換券，可到四十七處商圈夜市與超過百家特色店家消費抵用。今年更與一卡通公司合作發放「綠點五十點」，直接折抵大眾運輸搭乘費用。

高市觀光局另整合全市八十六家旅宿及觀光景點提出相關優惠，持演唱會門票的歌迷甚至可以優惠折扣價格進入美術館、打狗英國領事、駁二藝術特區看展覽。

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