慷國家之慨？免場租惹議 高市警嘆不如工讀生

高雄近年演唱會經濟夯，去年官方宣稱帶來一百卅九萬人潮，逾四十五億元產值。檯面上光鮮亮麗，檯面下卻累翻公務員、警察，有警員自嘲「比演唱會工讀生還不如」，而世運主場館免場租、門票不抽成，也被放大檢視，但陳其邁認為，演唱會總體效益，比場館收租或抽成更多，立場堅定不動搖。

高雄演唱會去年大咖雲集，風光背後卻是血汗付出，議員批評市府動員大批人力，拿市政資源撐場，基層公務員從早忙到晚，哀嘆「錢給廠商賺，班都公務員加」。

高雄博得「演唱會之都」稱譽，陳其邁最自豪的莫過於人潮疏散有致，但公務員私下抱怨，基層員警被操翻，成最大苦主。以世運主場館為例，轄區六個警所所長勤務輪流，每場演唱會都不准輪休，並採外、內圍制。有所長早上八點就巡場館，凌晨一點歌迷疏散才返崗，最高紀錄一連被操五天，外勤員警疏散人車到凌晨一點，被批淪為演唱會保全。

多位議員質詢，指世運主場館正常收租，至少可為國庫挹注近億元，但市府專案不收租、門票不抽成，期間還不必支付場館人事管銷等費用，包括審計部也認為不符「使用者付費」公平原則；去年世運主場館收入較二○二一年增加六百萬，設備維護費卻增加二千多萬，實際短差二千萬元收益，儘管高市府解釋演唱會為高雄創造數十億元產值綜效，仍被疑有慷國家之慨、收政績美名之嫌。

非僅如此，演唱會效應也引發高雄旅宿業哄抬房價等副作用，觀光局去年稽查一百零八家次，今年一至六月稽查一百一十九家次，都出現超出備查房價情形。

不過，陳其邁以新加坡補貼美國天后泰勒絲舉辦演唱會說明，演唱會周邊效益比收租來得多。高雄已建立演唱會ＳＯＰ，跟國際代理商也有密切合作經驗，各方條件都很好；演唱會要看能對城市及國家帶來多少收益，要看總體評估，否則就算有場地，沒很好配套，人家也不見得要來。