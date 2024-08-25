邀江蕙復出 蔣萬安、陳其邁搶政治紅利

台北市長蔣萬安、高雄市長陳其邁（圖）近期都向歌壇天后江蕙招手，盼她復出開唱。本報資料照片 台北市長蔣萬安、高雄市長陳其邁近期都向天后江蕙招手盼復出開唱，引爆南北演唱會大戰，兩人都是藍綠潛在大位「接班人」，藍營人士分析，江蕙主力粉絲聚焦本土派，對藍綠來說，搶到江蕙開唱絕對是超大政治紅利，也看出蔣要突破過去藍營政治人物框架，搶本土派票源野心。

而陳其邁上任以來，嘴巴常掛著5G AIoT等科技語彙，積極帶動高雄從重工業城市轉型科技都會，招商台積電成功後，近年又因操作演唱會經濟策略成功，讓高雄一步鏈結國際，步步累積南霸天政治能量。

據了解，北市府透過經紀人陳子鴻與江蕙接觸，等江蕙時間確定，蔣萬安將親邀江蕙到大巨蛋開唱。由於大巨蛋十月五日將舉辦國慶晚會，江蕙也可能在國慶晚會開唱兩首歌。

對於南北市長極力邀約，日前陳子鴻曾在臉書轉貼江蕙回應表示，「謝謝高雄陳市長熱情邀請，鼓勵我回到故鄉開唱；也謝謝日前台北蔣市長溫情喊話，想再次聽到家後真的非常感動、開心，當然也有些些動心，這幾年來，我也經歷許多心情轉折，而寛宏藝術一直從不間斷和我保持聯繫，也鼓勵我去做自己最喜歡做的事。大家心意我都看到了，請給我一些時間，好好審慎思考。」也為復出留下了伏筆。

北市演唱會場地評比 製表／邱書昱

藍營人士認為，不論江蕙或其他天王、天后級歌手如周杰倫、張惠妹等，若能到大巨蛋開唱都是好事，若江蕙是攻蛋第一位女歌手，周杰倫是攻蛋第一人的男歌手，將變成「一加一遠遠大於二」的效果。

藍營人士認為，政治層面看，對蔣萬安來說，上任快兩年，有必要快拿出大巨蛋辦演唱會的政績，創造大巨蛋演唱會展演經濟，儘管高雄有免場租優惠，蔣萬安也可思考提出更誘人的服務或配合，創造更多商業的可能性，讓五月天、魔力紅等更多巨星可以來，讓大家知道台灣有更新更棒的場地。

藍營人士說，江蕙這張牌的確對藍綠都是很好的政治紅利，因江蕙代表的是比較本土派，長期來說，這些過去都是綠營優勢，但也是藍營想爭取的對象。

也有黨內人士說，蔣萬安首要目標應該是二○二六連任，搶本土派票還言之過早，重點應該是要讓大巨蛋能辦更多非體育賽事，為北市創造更多、更大的經濟觀光效應。

高雄演唱會場地評比 製表／郭韋綺

高雄地方人士觀察，陳其邁率市府團隊操辦國際級演唱會，每次大型演唱會，市府幾乎是「甲級動員」，包含導入ＡＩ科技控管交通、確保治安零狀況，也規畫周邊配套活動，催動夜經濟，可見他對演唱會拉抬在地經濟的企圖心。