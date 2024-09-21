公平會審新新併 最快下周立案

中信金（2891）「搶親」新光金畫下句點，外界關注「新新併」審查進度，公平會副主委陳志民昨（20）日證實，台新金資料已備齊，最快下周立案，等立案後還須30日工作日審查，將有四大審查重點。

依據《公平交易法》規定，金控競爭涉及水平結合，公平會將從市場秩序評估。雖然中信金、台新金兩家都已向公平會提出金控合併申請，但中信金已公告停止公開收購新光金，公平會表示，中信金申請案將停止程序不會再審。

至於新新併審查進度；陳志民坦言，台新金資料已經備齊，不過立案還要看內部公文進度，最快有可能下周立案。立案之後還須30天工作日，也就是不包括假日，最長可延長到60日。

立案後的審查方向，陳志民指出，第一，關心結合後市場集中度改變，所造成的市占率改變；第二，從單方效果了解是否會造成漲價。

第三，協同效果方面，兩金控結合後，企業間有沒有簽訂不競爭協議的可能性；第四，因為事業結合組織可降低成本，考慮對於市場是否產生有利的綜合效果。