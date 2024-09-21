中信金收手 放棄收購新光金 「三角戀」延燒一月後落幕

新新併「雙龍搶珠」大戲，中信金（2891）宣告退出。中信金控昨（20）日上午11點舉行董事會，針對新光金搶親案進行討論，金管會16日駁回中信金對新光金的公開收購案後，19日罕見動怒強調，「緩議」就是不同意，中信金董事會昨日發出重訊表示「尊重主管機關指示，並經董事會討論後，本案停止進行」，讓這場持續一個月的搶親大戲，正式落幕。

原本外界看好，中信金搶親新光金勝券在握，但據中信金內部知情人士表示，「主管機關的態度已經很明確」，成為收購案逆轉的關鍵。

中信金、台新金與新光金上演「三角戀」，延燒一個月後畫下句點。自8月20日中信金宣布公開收購新光金開打，在8月23日中信董事會通過啟動非合意公開收購，以換股加現金方式收購新光金，本周一金管會出乎外界預料，提前宣布駁回中信金收購案，不過，外界認為，當時金管會的說法並未完全斷絕中信金公開收購之路。

金管會副主委邱淑貞說，「中信金的規劃整併還有很多要改善的地方，改善完認為可以，中信金可以跟金管會來詢問，（文件）都補齊了，可以來金管會洽商」，因此，隔天中信金立刻發布重訊表示「對金管會指正的項目，將重新修訂計畫再送董事會核定」，令市場猜測，中信金可能有敗部復活的機會。

沒想到這則重訊，惹怒了金管會。金融圈高層分析，主管機關最怕的就是「亂」，中信金以非合意併購起頭，加上這一回是史上首見合意併購、非合意併購同時出現，「主管機關很擔心，啟動非合意併購政策，導致金融市場出現混亂情況，質疑其監理政策有問題。」

知情人士說，金管會周一提前駁回，主要用意是先讓雙方停止互相攻擊，讓市場回歸安靜，不過隔一天，中信金發重訊說要修訂計畫、代表要繼續進行下去，等於挑戰主管機關的威信。

中信金原訂10月11日召開股東臨時會提高資本額，目前則照既定行程召開，將討論修訂公司章程部分條文，即便併購新光金無望，但中信金仍將先行提高金控資本額，為未來其他的併購規劃預作準備。