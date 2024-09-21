中信金收手 中止收購新光金

在金管會強烈反對的壓力下，中信金昨（廿）日召開董事會，在董事會中作成決議，中止公開收購新光金計畫，是自本周一金管會二度表態後，等於向金融市場鄭重宣示，即使有敵意併購的法源，但仍秉持「合意優於敵意」的基本態度，這也等於中信金「搶親」新光金畫下句點。

外界關注「新新併」審查進度，公平會副主委陳志民昨日證實，台新金資料已備齊，最快下周立案，等立案後還須卅日工作日審查，將有四大審查重點。

中信金控昨發布重大訊息，僅以「尊重主管機關指示，並經董事會討論後，本案停止進行」表態。所謂中止收購計畫，亦即即使十月九日股東臨時會，新新併沒過關，中信金也不再提出對新光金的收購。

外界高度矚目，在中信金退出戰場後，目前「新新併」委託書徵求的戰情變化，儘管贊成派有三大民間委託書徵求通路並結合六家券商優勢，但反對派這次亦委任龍頭券商元大證券作通路，因此即使中信金中止公開收購，反對派仍有一定基本盤，包括新光集團林家大股東第三代林伯翰一直呼籲此次拒絕新新併，因此整個委託書徵求戰結果和外資動向，仍有待後續觀察，估計將在下周五前明朗。

陳志民昨表示，台新金資料已備齊，不過立案還要看內部公文進度，最快可能下周立案。立案後還須卅天工作日，不包括假日，最長可延長到六十日。立案後審查方向，第一是關心結合後市場集中度改變，所造成的市占率改變；第二將從單方效果了解是否造成漲價，如漲價效果高，就更嚴格審查。

第三，陳志民說，協同效果方面，兩金控結合導致競爭者變少，企業間有否簽訂不競爭協議的可能性；第四會考慮正面效果，因為事業結合組織可降低成本，對於市場是否產生有利的綜合效果。