「新新併」併購案資料送齊了！公平會：最快可能下周立案

金管會近日表態不同意中信金（2891）公開收購新光金（2888），讓吵了超過一個月的雙龍搶親正式畫下句點，外界關注「新新併」審查進度，公平會副主委陳志民20日證實，台新金（2887）資料已備齊，可能最快下周立案，等立案後還須30日工作日審查，將有四大審查重點。

雙龍搶親新光金，金管會16日公開表態「緩議」中信金公開收購新光金，不過，中信金隨後將盡快依金管會的要求重新修訂拚敗部復活，惹得銀行局副局長童政彰直接講清，緩議就是反對，金管會的監理態度是堅定的不同意，市場秩序是現在最重要考量點。

中信金20日召開董事會，通過終止新光金公開收購案，也讓這場搶親大戰宣告終止，外界關心新新併審查進度；陳志民坦言，台新金資料已經備齊，不過立案還要看內部公文進度，立案之後還須30天工作日，也就是不包括假日，最快有可能下周立案。

立案後的審查方向為何？陳志民解釋，第一，關心結合後市場集中度改變，所造成的市占率改變；第二，從單方效果了解是否會造成漲價，如果漲價效果高，就要更嚴格審查。

第三，協同效果方面，兩金控結合後，導致競爭者變少，企業間有沒有簽訂不競爭協議的可能性；第四，考慮正面效果，因為事業結合組織可降低成本，對於市場是否產生有利的綜合效果。