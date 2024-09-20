快訊

境內公司與黎巴嫩呼叫器爆炸案有關？保加利亞國安局發聲了

「新新併」併購案資料送齊了！公平會：最快可能下周立案

「新新併」併購案資料送齊了！公平會：最快可能下周立案

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
「新新併」併購案最快下周立案。聯合報系資料照
「新新併」併購案最快下周立案。聯合報系資料照

金管會近日表態不同意中信金（2891）公開收購新光金（2888），讓吵了超過一個月的雙龍搶親正式畫下句點，外界關注「新新併」審查進度，公平會副主委陳志民20日證實，台新金（2887）資料已備齊，可能最快下周立案，等立案後還須30日工作日審查，將有四大審查重點。

雙龍搶親新光金，金管會16日公開表態「緩議」中信金公開收購新光金，不過，中信金隨後將盡快依金管會的要求重新修訂拚敗部復活，惹得銀行局副局長童政彰直接講清，緩議就是反對，金管會的監理態度是堅定的不同意，市場秩序是現在最重要考量點。

中信金20日召開董事會，通過終止新光金公開收購案，也讓這場搶親大戰宣告終止，外界關心新新併審查進度；陳志民坦言，台新金資料已經備齊，不過立案還要看內部公文進度，立案之後還須30天工作日，也就是不包括假日，最快有可能下周立案。

立案後的審查方向為何？陳志民解釋，第一，關心結合後市場集中度改變，所造成的市占率改變；第二，從單方效果了解是否會造成漲價，如果漲價效果高，就要更嚴格審查。

第三，協同效果方面，兩金控結合後，導致競爭者變少，企業間有沒有簽訂不競爭協議的可能性；第四，考慮正面效果，因為事業結合組織可降低成本，對於市場是否產生有利的綜合效果。

中信金控 公平會 台新金控 新光金控 金管會

延伸閱讀

獨／檢查局長懸缺近2個月 政院核定銀行局副局長童政彰轉任

獨家／不玩了？！ 中信金下午董事會可能通過中止收購新光金決議

金管會指緩議就是「反對」 中信金股價走強、新光金下挫

彭博：中信金據悉接近退出對新光金的收購戰

相關新聞

「新新併」併購案資料送齊了！公平會：最快可能下周立案

金管會近日表態不同意中信金（2891）公開收購新光金（2888），讓吵了超過一個月的雙龍搶親正式畫下句點，外界關注「新新...

獨／搶親大戲落幕！中信金董事會結果出爐 停止公開收購新光金

中信金控（2891）20日上午11點舉行例行董事會，針對新光金（2888）搶親案進行討論，中信金在本月16日（本周一）被...

金管會因王美花獨厚台新金？彭金隆：不在考慮之內

國民黨立委王鴻薇今天在立法院會質詢指出，台新金與新光金的合併案中，外界認為金管會獨厚台新金，原因是台新金獨立董事王美花是...

新光金爭奪戰落幕 中信金董事會決議停止收購計畫

中信金控（2891）20日上午11點舉行例行董事會，針對新光金（2888）搶親案進行討論，中信金在9月16日（本周一）被金管會駁回新光金公開收購案，19日金管會又罕見在例行記者會上動怒，強調緩議收購案也就是不同意，中信金董事會因此決議停止收購新光金計畫。

中信金控董事會決議 終止新光金控收購案

中信金控今日下午召開董事會，正式做成決議，終止收購新光金控。董事會後，中信金隨即發布重大訊息，聲明非常簡短，僅以...

獨家／不玩了？！ 中信金下午董事會可能通過中止收購新光金決議

中信金控將退出新光金控公開收購。中信金將在下午召開董事會，據透露，由於金管會反對態度明顯，因此，中信金可能將在下午董事會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。