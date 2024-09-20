金管會因王美花獨厚台新金？彭金隆：不在考慮之內

國民黨立委王鴻薇今天在立法院會質詢指出，台新金與新光金的合併案中，外界認為金管會獨厚台新金，原因是台新金獨立董事王美花是台新金大門神；金管會主委彭金隆備詢時強調，這不在考慮之內。

金管會9月16日晚間宣布緩議中信金申請公開收購新光金，中信金隔天發布重訊拚敗部復活重送計畫至董事會，金管會於昨天例行記者會直言，緩議即反對，監理機關的態度是堅定地不同意。中信金也在今天發布重訊表示，尊重主管機關的指示，本案停止進行申請投資。

立法院新會期今天開議，邀請行政院長卓榮泰列席施政報告並備質詢。王鴻薇質詢時觸及新新合併議題。

王鴻薇指出，中信金宣布放棄併購新光金，但有關併購的政策應該要公開透明，金管會憑什麼說緩議就是反對，金管會有這麼大權力嗎，是依照哪一條法律反對。

彭金隆表示，金控申請投資是依據金控法規定，過程中金管會絕對公平公正並依法辦理。

王鴻薇指出，金管會這次作為，外界普遍認為有獨厚台新金嫌疑，盛傳是因為台新金有超級大門神，也就是前經濟部長王美花。

王鴻薇說，不論是金融還是公營行庫，希望不要因綠色門神當道而變成無法無天。彭金隆強調，這根本不是考慮範圍。